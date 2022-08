Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Fitbit heeft drie nieuwe producten voor 2022 onthuld, die allemaal worden geleverd met 6 maanden gratis Fitbit Premium, met functies zoals Daily Readiness en meer diepgaande slaapanalyse.

De eerste in de reeks is de Fitbit Inspire 3, die een kleuren touchscreen toevoegt aan de budget fitnesstracker. De Inspire 3, de opvolger van de Inspire 2, heeft een ronder design, voegt een SpO2-sensor toe en heeft naar verluidt een batterijduur van 10 dagen.

De Inspire 3 is niet zo geavanceerd als sommige andere apparaten in Fitbit's portfolio, maar het biedt wel functies zoals 24/7 hartslagmonitoring, Active Zone Minutes en het wordt geleverd in drie kleuropties.

De Versa 4 is het tweede toestel dat door het bedrijf wordt geïntroduceerd. Het is volledig opnieuw ontworpen in vergelijking met de Versa 3. Het is dunner en lichter dan zijn voorganger en het sluit beter aan op de pols.

Er is een tactiele knop voor interactie en de Versa 4 biedt nog steeds zaken als ingebouwde GPS en een batterijduur van zes dagen. De Versa 4 is verkrijgbaar in vier kleuren.

Daarnaast is er de Fitbit Sense 2, het nieuwe paradepaardje van het bedrijf. Je kunt er meer over lezen in ons aparte verhaal, maar ook deze heeft een compleet nieuw ontwerp, net als de Versa 4. Zowel de Sense 2 als de Versa 4 hebben een nieuw ontworpen gebruikersinterface, maar geen van beide draait op Google's Wear OS.

De Sense 2 en Versa 4 bieden echter allebei 20 extra trainingsopties bovenop hun voorgangers, en ze zijn ook allebei compatibel met een nieuw slaapprofiel klokgezicht. Beide bieden ook ingebouwde GPS en een 6-daagse levensduur van de batterij, hoewel de Sense 2 heeft een aantal extra functies en sensoren als het gaat om stress management.

De Fitbit Inspire 3 kost 84,99 pond in het Verenigd Koninkrijk en 99,95 euro in Europa, zodra hij arriveert. De Fitbit Versa 4 kost £199,99 in het Verenigd Koninkrijk en €229,95 als hij arriveert. De Fitbit Sense 2 kost £269,99 in het Verenigd Koninkrijk en €299,95 in Europa.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Chris Hall.