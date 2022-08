Fitbit's nieuwe Wear OS horloge zou vierkant kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Fitbit heeft een golf van apparaten op komst, gebaseerd op de laatste paar maanden van lekken en geruchten, en ten minste een daarvan zal naar verwachting een stuk dichter bij een volledige smartwatch zijn, met nieuwe eigenaar Google's Wear OS besturingssysteem.

Op basis van een aantal nieuwe hints ontdekt in de nieuwste Google Play Services beta tak gespot door XDA-Developers, lijkt het erop dat dat horloge, wanneer het arriveert, een vierkante vorm zou kunnen hebben die in lijn is met andere Fitbit producten zoals haar Versa horloges.

Twee afbeeldingen van de tak hebben betrekking op de Google Pay-mogelijkheden van wat vermoedelijk het nieuwe horloge is (aangezien oudere Fitbits momenteel Fitbit Pay gebruiken voor contactloze betalingen, als ze dat kunnen).

Zoals u hierboven kunt zien, toont het pictogram een vierkant ontwerp dat niettemin nog steeds mooie afgeronde hoeken heeft, en duidelijk doet denken aan Versa-apparaten.

Natuurlijk is het mogelijk dat er een andere verklaring is voor de ontwerpen - ze zouden kunnen worden geplaatst voor een punt waarop oudere Fitbits zoals de Versa 3 beginnen over te stappen van Fitbit Pay naar Google Pay, wat logisch zou zijn op een bepaald punt, gezien het feit dat Google Fitbit nu al een tijdje bezit.

Misschien krijgen we daar niet snel een concreet antwoord op, maar dit laat in ieder geval zien dat Fitbit nog steeds in de voorhoede van Google's plannen staat, zoals te verwachten valt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.