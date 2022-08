Fitbit zal vanaf 13 oktober niet meer synchroniseren met PC of Mac

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is al een tijdje mogelijk om je Fitbit te synchroniseren met je computer. Dat komt deels omdat de intelligente fitnesstrackers van Fitbit al bestaan voordat smartphones zo gemeengoed waren.

Met de Fitbit Connect-app zou je je favoriete fitnesstracker op je apparaat kunnen aansluiten en vervolgens je gegevens kunnen verzamelen en synchroniseren met de servers van Fitbit, zodat die gemakkelijk in het dashboard te zien zijn.

Fitbit Connect bood gebruikers ook de mogelijkheid om muziek van een computer naar een Fitbit over te zetten om onderweg offline te kunnen luisteren.

Nu heeft Fitbit echter aangekondigd dat het vanaf 13 oktober 2022 niet meer mogelijk zal zijn om je Fitbit te synchroniseren met je Fitbit Connect. Het lijkt erop dat heel weinig mensen de Fitbit Connect app gebruikten en dus trekt Fitbit de stekker eruit. Geen verrassing aangezien de smartphone app inmiddels behoorlijk krachtig is en alleen oudere Fitbits toch al werden ondersteund.

De bijgewerkte ondersteuningspagina's leggen uit wanneer de Fitbit Connect app verdwijnt en wat je in plaats daarvan moet doen. Wat in wezen neerkomt op het downloaden van de telefoon-app. Aangezien Fitbit Connect de enige manier is om muziek over te zetten om offline te luisteren, kunnen veel gebruikers gefrustreerd zijn.

Fitbit heeft aangekondigd dat het mogelijk zal zijn om offline muziek over te zetten via zowel Deezer als Pandora, maar alleen als je in de Verenigde Staten bent en alleen als je bereid bent om voor die diensten te betalen. Je hebt wel de optie om online te luisteren, maar dan moet je telefoon binnen bereik zijn, wat zou kunnen betekenen dat je je telefoon meeneemt als je gaat hardlopen.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 2 februari 2022 Pocket-lint daily is een dagelijkse technische nieuwsbrief samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint. Ontdek hoe u het elke ochtend

Geschreven door Adrian Willings.