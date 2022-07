Hoe gebruik je de Fitbit Charge 5 om je telefoon te vinden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een recente Fitbit Charge 5 software-update introduceerde een nieuwe "Find Phone" -functie, zoals voor het eerst gemeld door 9to5Google. Hier is alles wat je erover moet weten.

Software update 1.171.50 voegt een nieuwe Find Phone functie toe voor de Charge 5. Het werkt precies zoals het klinkt: Het stelt je in staat om een verloren telefoon in de buurt te vinden. Find Phone was voorheen alleen beschikbaar via de smartwatches van Fitbit (waaronder de Sense en Versa 3). Maar nu, met deze nieuwste update, lijkt Find Phone breder beschikbaar te zijn, waardoor de kloof tussen fitnesstracker- en smartwatchfuncties wordt gedicht.

Maar er zijn enkele voorbehouden die je moet weten (die we hieronder hebben gedetailleerd).

Zodra je Fitbit op de nieuwste software draait, ga je op zoek naar de nieuwe Find Phone-optie. Deze bevindt zich tussen Screen Wake en Water Lock op de wijzerplaat (veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm). Als je erop tikt, wordt er een app geopend met een knop "Zoek telefoon". Als je op die knop tikt, gaat er een alarm af op je gekoppelde telefoon. Hoewel het een onhandig proces is, kan het voor sommige gebruikers handig zijn.

Ja, er zijn er een paar. Find Phone werkt alleen als je telefoon en Bluetooth zijn ingeschakeld, en als je telefoon is gekoppeld met je Charge 5 en zich binnen een straal van 30 meter van de wearable bevindt. De Fitbit-app moet ook op de achtergrond op je telefoon actief zijn. Zodra uw telefoon is gevonden, kunt u op "Annuleren" tikken om het geluid te stoppen.

Fitbit lanceerde zijn Charge 5 afgelopen najaar. Het heeft een always-on kleuren touchscreen en een keur aan gezondheidsfuncties, waaronder een electrocardiogram (ECG) app en Daily Readiness Score (voor Premium leden). Het is niet de goedkoopste fitnesstracker die er is, maar het is zeker Fitbit's beste - het biedt een fantastische mix van functies, ontwerp, levensduur van de batterij en de prijs. Bekijk onze review van de Charge 5 hier.

De nieuwe functie "moet" naar verluidt worden uitgerold. Op de officiële tracker van Fitbit staat dat de update nu beschikbaar is.

Geschreven door Maggie Tillman.