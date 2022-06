Fitbit belooft oplossing voor verbindingsproblemen Charge 5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Fitbit Charge 5 is de meest geavanceerde fitnesstracker van het bedrijf, met tal van functies in een slank en gestroomlijnd profiel. Er zijn echter een paar meldingen van gebruikers die verbindingsproblemen ervaren op de ondersteuningsforums van Fitbit.

Op basis van de threads, blijkt dat sommige gebruikers hebben gezien hun Fitbit Charge 5 losgekoppeld van hun telefoon onverwacht, het stoppen van de tracker synchroniseren van live en historische gegevens naar de Fitbit app. Bovendien lijken het opnieuw opstarten en andere methoden het probleem niet op te lossen.

Hoewel er geen specifieke firmwareversie of Charge 5-model lijkt te zijn dat het loskoppelingsprobleem veroorzaakt, heeft Fitbit gezegd dat het eraan werkt.

Een Fitbit forum moderator antwoordde op een thread op 20 juni, gespot door 9to5Google, zeggende dat het Fitbit team "werkt om een fix te brengen naar al onze getroffen leden".

Er is momenteel geen tijdlijn over wanneer die fix zal verschijnen, en het is momenteel niet duidelijk hoeveel gebruikers er momenteel getroffen zijn, hoewel hopelijk zal het niet meer een probleem worden in de komende weken of maanden.

Onze Fitbit Charge 5 is op dit moment niet getroffen, maar als u problemen ondervindt, raden we u aan rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice van Fitbit als u al hebt geprobeerd uw apparaat opnieuw op te starten of een van de andere aanbevolen methoden voor probleemoplossing hebt geprobeerd.

Geschreven door Britta O'Boyle.