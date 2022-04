Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit is begonnen met het uitrollen van een nieuwe functie voor zijn fitnesstrackers, waarmee specifieke Fitbit-modellen kunnen detecteren wanneer je een onregelmatige hartslag hebt en je vervolgens op de hoogte brengen van het feit.

Het is een functie waar Apple Watch-gebruikers al een paar jaar van genieten, waarbij in een aantal verhalen wordt beweerd dat deze functie alleen al hielp om gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen en hen de tijd te geven om het op te lossen voordat het ernstiger werd.

Het enige nadeel van deze functie - voor nu - is dat het voorlopig alleen wordt uitgerold naar klanten in de VS. Fitbit's speciale onregelmatige ritme pagina op zijn website vermeldt dit in de kleine lettertjes, en het bedrijf bevestigde dit ook toen het met 9to5Google sprak.

Gebruikers in de VS kunnen de functie vanaf nu instellen via de Fitbit app, en je vindt het ofwel op de 'Vandaag' pagina of in het 'Ontdek' tabblad.

Eenmaal ingesteld, stelt Fitbit dat het apparaat hartritmegegevens verzamelt terwijl de drager stilstaat of slaapt, en u zal waarschuwen als er tekenen zijn van een onregelmatig hartritme.

De functie is niet op elke Fitbit beschikbaar, maar wordt wel toegevoegd aan de meeste recente modellen. Het gaat om de volgende modellen:

Fitbit Charge 3, 4 en 5

Fitbit Inspire 2

Fitbit Luxe

Fitbit Sense

Fitbit Versa 2 en 3

Fitbit Versa Lite

Dus als je een van deze modellen hebt, en in de VS woont, kun je vandaag je Fitbit-app checken voor de nieuwe functie. Er is nog geen nieuws over of en wanneer de functie naar andere regio's zal worden uitgerold.

Geschreven door Cam Bunton.