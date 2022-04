Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit heeft van de FDA toestemming gekregen voor een algoritme dat op de achtergrond wil controleren op tekenen van atriale fibrillatie (AFib).

Momenteel is een Fitbit tracker alleen in staat om te scannen op een onregelmatig hartritme wanneer een gebruiker besluit om te controleren. Maar deze goedkeuring van de FDA - gedetailleerd in een blogpost van moederbedrijf Google - maakt het mogelijk om dit uit te breiden naar meer passieve controles.

Het volgt op de Fitbit Heart Study in 2020, die gedurende vijf maanden plaatsvond en het algoritme op grote schaal testte met meer dan 450.000 deelnemers.

Die studie slaagde erin om ongeveer 5.000 gebruikers te helpen markeren, waarvan ongeveer 1.000 de melding opvolgden en ongeveer een derde van die groep een diagnose van AFib liet bevestigen.

Via gegevens die werden gepresenteerd tijdens de wetenschappelijke sessies van de American Heart Association in 2021, geeft Fitbit ook aan dat zijn PPG-detecties AFib-episodes in 98% van de tijd correct identificeerden (waarbij deze eerste tekenen later werden bevestigd door ECG-patchmonitoren). Ter referentie: uit een onderzoek van vergelijkbare grootte van Apple en Stanford University met betrekking tot AFib bleek dat de Apple Watch een positief voorspellende waarde had van 84%.

Dus, waarom is passieve monitoring zo belangrijk in een poging om AFib te helpen diagnosticeren?

Welnu, zoals Google en Fitbit in de blogbijdrage schetsen, kan de aandoening sporadisch zijn, met episodes die komen en gaan, vaak zonder symptomen. Als gevolg daarvan is de optimale manier om te screenen op de aandoening met behulp van hartslagmetingstechnologie wanneer het lichaam stil ligt of in rust is. Door controles op de achtergrond te laten draaien, kan een Fitbit-apparaat dit dus ook tijdens de slaap doen, in plaats van alleen als een gebruiker dit tijdens de wakkere uren zou willen doen.

Met atriale fibrillatie gekoppeld aan een hoger risico op beroerte en hartfalen, Fitbit's hoop met deze nieuwste algoritme is om te helpen verhogen van het aantal gevallen die anders onopgemerkt zou blijven.

Het bedrijf zegt dat het op PPG gebaseerde algoritme en de bijbehorende meldingen van onregelmatige hartritmes binnenkort beschikbaar zullen zijn voor gebruikers in de VS, hoewel er geen concrete tijdlijn is vastgesteld - of zelfs maar een verwijzing naar de vraag of succes met de FDA de voorloper is van soortgelijke goedkeuring in andere regio's.

We zullen dit verhaal bijwerken zodra we meer weten.

