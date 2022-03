Werkt Fitbit aan opvolgers van de Luxe, Sense en Versa?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Fitbit aan drie nieuwe apparaten werkt, op basis van enkele regels code van de nieuwste versie van een app die is geüpload naar de Google Play Store.

Twee horloges met de codenaam Hera en Rhea zijn verschenen in de code van een toekomstige versie van de Fitbit-app, gespot door 9to5Google . Er wordt beweerd dat de code niet alleen de namen benadrukt, maar ook het feit dat de twee apparaten dezelfde schermresolutie van 336 x 336 pixels hebben.

Dit is hetzelfde als wat de Fitbit Sense en Fitbit Versa 3 boden toen ze in 2020 werden gelanceerd, dus men denkt dat het apparaat met de codenaam verwijst naar de opvolgers van dit model.

Een derde apparaat, met de codenaam Nyota, verscheen ook in de code van recente updates van de Fitbit-app . De code suggereert dat dit apparaat een schermresolutie van 208 x 124 pixels zal hebben, wat hetzelfde is als de Fitbit Luxe , wat suggereert dat het apparaat ook een vernieuwing kan ondergaan.

Op basis van de code wordt gedacht dat geen van de apparaten op Google's Wear OS zal draaien, ondanks de overname van Fitbit door Google. In plaats daarvan wordt gezegd dat de code verwijst naar een software-"bridge" die je telefoon verbindt met je horloge en gegevens deelt via Bluetooth.

Er wordt gezegd dat Wear OS een andere methode heeft om gegevens tussen je telefoon en horloge te delen, dat het deze bridge waarschijnlijk niet nodig zou hebben en daarom is de conclusie getrokken dat de nieuwe apparaten hetzelfde besturingssysteem zouden gebruiken als hun voorgangers. Dit zou niet per se een slechte zaak zijn, want het zou kunnen betekenen dat Fitbit de betere batterijduur behoudt dan de meeste Wear OS-apparaten bieden, zelfs als het nieuwe Wear OS 3-systeem veel beter is.

Voorlopig is er niets officieel, hoewel de lanceringscyclus van Fitbit normaal gesproken uit twee evenementen per jaar bestaat, dus het zou niet zo verwonderlijk zijn om snel iets te zien.

Geschreven door Britta O'Boyle.