(Pocket-lint) - Fitbit , eigendom van Google, heeft gegevens ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration om een nieuwe functie voor passieve hartslagmeting voor zijn draagbare apparaten te beoordelen.

Momenteel kan Fitbit alleen periodiek controleren op een onregelmatig hartritme; Fitbit-gebruikers moeten beslissen om het te controleren. De nieuwe functie van Fitbit kan echter op de achtergrond worden uitgevoerd en mensen op de hoogte stellen als ze symptomen van atriale fibrillatie vertonen. Dit zou Fitbit helpen om beter te concurreren met de ECG-functie van de Apple Watch , die ook hartritmes controleert en gebruikers waarschuwt voor onregelmatigheden.

In 2020 begon Fitbit met het testen van passieve hartritmetechnologie met bijna een half miljoen Fitbit-gebruikers die deelnamen aan een onderzoek. Volgens gegevens die in 2021 naar de American Heart Association werden gestuurd, merkte Fitbit op dat ongeveer 5.000 van die deelnemers een onregelmatig hartritme hadden. Van die groep hebben 1.000 een telehealth-consultatie opgezet voor een ECG-patch. (Een derde had later een bevestigde diagnose.)

De resultaten zijn veelbelovend, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer Fitbit daadwerkelijk een passieve hartslagbewakingsfunctie op zijn apparaten zal aanbieden. Het feit dat de FDA het beoordeelt, is een goed teken, maar er zijn veel onbekenden.

Fitbit's Sense Smartwatch is in 2020 door de FDA goedgekeurd vanwege zijn vermogen om AFib te beoordelen met behulp van ingebouwde elektrocardiogramtechnologie, maar nogmaals, die methode vereist actieve input van de gebruiker.

