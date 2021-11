Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit heeft een update aangekondigd voor Premium-gebruikers die een aantal nieuwe functies biedt aan sommige van zijn geavanceerde trackers en smartwatches, waaronder dagelijkse gereedheidsscore, ECG en bloedglucoseregistratie.

De Daily Readiness Score houdt rekening met uw activiteit, hartslagvariabiliteit en recente slaappatronen om u te helpen beslissen of u die dag moet trainen of in plaats daarvan prioriteit moet geven aan herstellen. Het is een vergelijkbare functie als wat Garmin biedt met zijn Body Battery.

De score verschijnt elke ochtend in de app wanneer deze wordt gesynchroniseerd met geselecteerde Fitbit-trackers en smartwatches – zoals de Sleep Score – samen met details over wat er van invloed was. Het is beschikbaar op de Sense , Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe en Inspire 2- apparaten. Gebruikers met de Sense en Versa 3 zien de Daily Readiness Score ook op het apparaat zelf.

De update zorgt er ook voor datde Charge 5 de ECG-functie krijgt, waardoor gebruikers een ECG op het apparaat kunnen maken door hun vingers gedurende 30 seconden op de roestvrijstalen panelen aan de zijkanten van de Charge 5 te houden om een meting te krijgen.

Er is ook een nieuwe tool voor bloedglucoseregistratie waarmee Fitbit-gebruikers in het VK die aan diabetes lijden hun glucosespiegels in de Fitbit-app kunnen volgen en zien hoe ze gedurende de dag veranderen.

De Fitbit-update is nu beschikbaar. Ook lees je onze tips en tricks om het maximale uit je Fitbit tracker te halen.