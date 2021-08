Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit heeft officieel de volgende iteratie aangekondigd van zijn vlaggenschip fitnesstracker , de Fitbit Charge 5.

De bevestiging volgt op weken van uitgebreide lekken met betrekking tot het ontwerp, de specificaties en functies van de tracker, en nu hebben we alle details. Dat is inclusief de prijs en releasedatum, met de nieuwste Charge beschikbaar voor £ 169,99 / $ 179,95 wanneer deze dit najaar wordt verzonden.

Vanuit een ontwerpperspectief is Fitbit weggedraaid van de vierkante vorm van de vorige twee Charge-generaties, in plaats daarvan de voorkeur gegeven aan een dunnere, meer afgeronde en slanke tracker.

Dit wordt ondersteund door een helderder, AMOLED-kleurentouchscreen, met een batterijduur die volgens Fitbit nog steeds ongeveer zeven dagen zal bedragen – een schatting die we naar verwachting iets zullen verlagen als je de nieuwe always-on display-optie inschakelt.

Afgezien van het achterstallige herontwerp, markeren de Charge 5s ook het debuut van Daily Readiness, een nieuwe metriek van Fitbit die binnenkort ook op de Sense , Versa 3, Versa 2,Luxe en Inspire 2 zal landen .

Door te graven in je activiteit, hartslagvariabiliteit en slaapgegevens, kan Fitbit nu een dagelijkse gereedheidsscore leveren, evenals details over wat de score beïnvloedde en aanbevelingen op basis van de informatie.

Het is natuurlijk vrij verklarend, maar het idee hier is dat de Charge 5 je nu in de goede richting zou kunnen wijzen als je slecht sliep of eerder een drukke dag had gehad en niet zeker wist of je prioriteit moest geven aan rust, actief herstel of een HIIT-training.

Natuurlijk, net als bij andere Charge-apparaten, is er ook ingebouwde GPS bij de hand voor ongebonden locatietracking, 20 verschillende trainingsmodi en VO2 Max-schattingen.

Rustperiodes worden ook bijgehouden met statistieken zoals slaapscore, slaapstadia en SmartWake-alarmen in combinatie met meer geavanceerde gezondheidsinformatie, waaronder ademhalingsfrequentie, SpO2-schattingen, huidtemperatuurvariatie en ECG-metingen (de app komt binnenkort, zegt Fitbit) .

Een belangrijke nieuwe driver in sommige van deze nieuwe rupselementen is de EDA-sensor, iets dat debuteerde op de Fitbit Sense. Dit is in wezen een stressmonitor, die de reactie van het lichaam meet door middel van veranderingen in de zweetklieren van de vinger van de gebruiker, die worden meegenomen in de Stress Management Score in de Fitbit-app.

Zoals je zou verwachten, vereisen sommige van deze functies (inclusief Daily Readiness) een Fitbit Premium-lidmaatschap om de ervaring te gebruiken of het meeste uit de ervaring te halen, hoewel het bedrijf opmerkt dat zes maanden abonnementsservice gratis wordt geleverd bij de aankoop van een Charge 5.

We zullen de nieuwste tracker van Fitbit de komende weken testen als onderdeel van een volledige beoordeling, maar de eerste tekenen zien er solide uit. Op papier lijkt dit een veel uitgebreider apparaat voor het volgen van de gezondheid dan eerdere generaties - en helpt het om het gebied te versterken als de specialiteit van Fitbit.

Totdat we zeker weten hoe deze om de pols voelt, moet je zeker onze Charge 5 vergelijking met de Charge 4 en Charge 3 eens bekijken .

