Fitbit Charge 5 met GPS, ECG, stresssensoren en meer

(Pocket-lint) - De Fitbit Charge 5 zal worden uitgerust met een reeks indrukwekkende sensoren en mogelijkheden voor het volgen van fitness en wellness, als we een gelekte video mogen geloven.

Met lekken die onlangs hebben onthuld hoe de nieuwe fitnesstracker eruit zal zien , benadrukt de promovideo - die een officiële advertentie lijkt te zijn die voorafgaand aan de officiële aankondiging is gelekt - een aantal belangrijke functies.

De video is ingesloten in een tweet en gedeeld door @_snoopytech_ en is hieronder volledig te bekijken:

Fitbit Charge 5

179 USD https://t.co/6bhJFPBI6x — Snoopy (@_snoopytech_) 22 augustus 2021

Daarin zien we het eerder uitgelekte design, compleet met het kleurendisplay en de zachte, mat afgewerkte siliconen bandlus.

Een van de opvallende kenmerken in de video is de Daily Readiness Score, die u kan vertellen wanneer uw lichaam in goede conditie is en wanneer het rust nodig heeft.

Dit doet het op basis van activiteit, slaap en hartslag. Bovendien is het uitgerust met tal van andere sensoren om een goed afgeronde fitness- en activiteitentracker te maken.

Er is ingebouwde GPS voor het volgen van routes, een hartslagsensor en ECG, plus een EDA-sensor om de pols die elektrische veranderingen op uw huid meet voor stressdetectie. Zoals de meeste moderne fitness-wearables, heeft het ook SpO2-tracking.

In een vervolgtweet beweert de leaker dat hij waterdicht is tot 50 meter en tot 7 dagen meegaat op een volle batterij voordat hij moet worden opgeladen.

We weten niet wanneer Charge 5 officieel zal worden aangekondigd, maar de ingesloten tweet zegt dat het beschikbaar zal zijn voor $ 179 in de VS wanneer het wordt gelanceerd.

Gezien de gepolijste weergave van de pers en het feit dat we nu iets hebben dat lijkt op een laatste promovideo, kunnen we ons niet voorstellen dat we heel lang moeten wachten op de officiële aankondiging van Fitbit.