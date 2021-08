Gedetailleerd Fitbit Charge 5-lek onthult een premium ontwerp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit staat op het punt een herontwerp van zijn populaire Charge-fitnessband te lanceren en - voor de volgende generatie - lijkt het erop dat het bedrijf gaat voor een meer premium look.

Fitbit Charge 5-persrenders zijn uitgelekt en tonen de aankomende fitnesstracker in detail en in drie verschillende kleurencombinaties.

Het ziet er merkbaar anders uit dan de vorige Charge 4 en heeft een volledig gladde siliconen band met zachtere rondingen, terwijl het hoofdtracker-display een metalen afwerking heeft.

Op de afbeeldingen ziet het eruit als geborsteld metaal gecombineerd met een glanzend paneel in bijpassende kleur aan de zijkanten. Op die fotos zien we een zwart model met een zwart frame om het display, een zachtblauw gecombineerd met zilver en een zachtroze en gouden model.

Zoals meestal het geval is, zijn de renders gelekt door de productieve Evan Blass (@evleaks) op Twitter .

Het is nogal een drastische verandering ten opzichte van de Charge 4, die in vergelijking behoorlijk blokkerig en hoekig is. Maar de vernieuwde look is logisch in de context van de nieuwste lanceringen van Fitibit.

Vergelijk het met de Fitbit Luxe die eerder dit jaar werd gelanceerd en je ziet een soortgelijk ontwerpthema: een metalen behuizing rond een scherm en een zachte siliconenband.

In wezen zorgt het ervoor dat de tracker meer op een sieraad lijkt dan op een gadget. Het zal beter passen bij je dagelijkse kleding, zoals een horloge dat zou kunnen, in plaats van er alleen maar uit te zien als een saai stuk plastic om je pols.

Met persweergaven die verschijnen, zou dit suggereren dat de lancering niet al te ver weg is. En met het seizoen voor de feestdagen dat snel nadert, vermoeden we dat we het in de niet al te verre toekomst officieel door Fitibit zullen zien onthullen.