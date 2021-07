Zou dit de Fitbit Charge 5 kunnen zijn?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit biedt een aantal trackers aan binnen zijn portfolio , met als nieuwste de premium Fitbit Luxe , hoewel het lijkt alsof de door mode geleide tracker niet de laatste zal zijn die we dit jaar van het bedrijf zien.

Een nieuwe Fitbit-tracker is verschenen in een lek op 9to5Google , de Fitbit Morgan genaamd, en er wordt aangenomen dat dit de opvolger van de Fitbit Charge 4 zou kunnen zijn . De Charge 4 bevindt zich momenteel boven de nieuwere Fitbit Luxe en biedt een paar extra functies, zoals ingebouwde GPS, maar hij schuift onder de smartwatch- trackers van Fitbit.

De Morgan - of Charge 5 - wordt weergegeven met een gekleurd touchscreen in de afbeelding, wat een primeur zou zijn in de Charge-reeks. Het lijkt ook breder te zijn dan de Luxe, maar deelt een vergelijkbare ontwerpkenmerk dat het scherm kleiner is dan de voetafdruk die het inneemt.

Er lijken geen knoppen op de Fitbit Morgan te zitten en het ontwerp wijkt zeker af van de huidige Charge 4. Functies zouden onder meer een weer-app, NFC voor Fitbit Pay , een kalender-app, Spotify-bediening en betere meldingen omvatten. Het is ook waarschijnlijk dat we weer ingebouwde GPS en SpO2-monitoring zullen zien.

Er is geen indicatie wanneer de Fitbit Morgan - of Charge 5 - zou kunnen lanceren, maar Fitbit kondigt meestal nieuwe apparaten aan rond maart of april en augustus of september, dus het kan zijn dat dit apparaat binnenkort officieel wordt onthuld. Voor nu kun je lezen hoe alle huidige apparaten van Fitbit zich verhouden in onze aparte functie .