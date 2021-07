Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit onderzoekt de mogelijkheid van een slimme ring voor gezondheidsmonitoring die zich richt op verbeterde SpO2- en bloeddrukmeting.

Zoals beschreven in een onlangs ontdekt patent - voor het eerst opgemerkt door TechRadar - zou het bedrijf dat eigendom is van Google, van zijn gebruikelijke vorm van op de pols gebaseerde wearables kunnen vertakken naar de vinger van de gebruiker.

De aanvraag van het US Patent and Trademark Office - met de fantasierijke naam ring voor optisch meten van biometrische gegevens - werd oorspronkelijk aangevraagd in december 2020 en werd gepubliceerd in juni 2021.

Het biedt veel details over hoe een Fitbit-smartring precies zou werken, waarbij de kernfunctie van het potentiële apparaat de SpO2-tracking lijkt te zijn.

Beste fitnesstrackers 2021: Topactiviteitsbanden om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 2 maart 2021 Onze gids met de beste fitnesstrackers die beschikbaar zijn, helpt u stappen te tellen, calorieën bij te houden, uw hartslag, slaappatronen en meer

Het nauwkeurig kunnen volgen van SpO2-niveaus en trends tijdens de slaap is nu een cruciale functie in wearables van bedrijven zoals Fitbit, omdat deze gegevens vaak kunnen wijzen op een mogelijke onderliggende ziekte of aandoening.

In tegenstelling tot de pulsoximetersensoren die we tot nu toe op Fitbits polswearables hebben gezien, die SpO2-niveaus meten door rood en infrarood licht op je huid en bloedvaten te schijnen voordat het gereflecteerde licht wordt gebruikt dat terugkaatst om bloedzuurstof te meten, kan de slimme ring dingen net even anders doen.

Zoals beschreven in de aanvraag, kan de Fitbit-ring overschakelen naar een nauwkeurigere fotodetectorsensor, die een doorlatend onderzoek van de zuurstofniveaus in het bloed mogelijk maakt.

Dit zou in plaats daarvan het licht meten dat door de vinger schijnt met een fotodetector aan de andere kant - een vergelijkbare methode als de huidige medische apparatuur.

Interessant is dat Fitbit lijkt te suggereren dat deze transmissieve detectie ook andere gebieden kan helpen, zoals hartslag, bloeddruk, glucosespiegels en lipideconcentratie.

Natuurlijk, hoewel dit allemaal een interessante spil zou zijn van Fitbit naar een nieuwe draagbare ruimte, is het belangrijk om te benadrukken dat dit slechts een patentconcept is - waarvan slechts een heel klein aantal daadwerkelijk een productielijn haalt.

Als het besluit om door te gaan met slimme ringplannen, kan het echter een echte boom voor het gebied zijn - vooral als het de minder opdringerige, nauwkeurigere methode van gezondheidsmonitoring aanbiedt die in de indiening wordt genoemd.

De huidige leider in de ruimte is Oura, maar in werkelijkheid is de concurrentie zwak; Amazons Echo Loop-poging kwam nauwelijks van de grond voordat hij werd ingeblikt, en startup Motiv heeft zichzelf nu geherpositioneerd binnen biometrische beveiliging.

Een volwaardige Fitbit-smartring kan gebruikers er eindelijk van overtuigen dat de vormfactor het overwegen waard is, maar alleen de tijd zal leren of het bedrijf bereid is om de gok te wagen.