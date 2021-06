Je Fitbit-smartwatch of fitnesstracker updaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit brengt af en toe software-updates uit voor zijn apparaten met nieuwe functies en bugfixes.

Het Google-bedrijf heeft bijvoorbeeld onlangs een Fitbit OS 5.2-software-update uitgerold die hoge en lage hartslagmeldingen toevoegt aan de Versa 3, plus de Google Assistent kan nu hoorbare reacties uitspreken op sommige horloges. Als je nieuwsgierig bent naar wat er is veranderd in de nieuwste Fitbit-update en hoe je de nieuwe software op je apparaat kunt krijgen, vind je hier alles wat je moet weten.

Fitbit brengt updates "in fasen" uit aan alle klanten. Dus als er een update beschikbaar is, maar je ziet deze niet, controleer dan de Fitbit-app later opnieuw.

Fitbit raadt je aan je apparaat op te laden en te bevestigen dat je de nieuwste versie van de Fitbit-app op je telefoon of tablet hebt geïnstalleerd.

Laat de Fitbit-app op de achtergrond op je telefoon draaien, zodat een klein deel van de firmware-update elke keer dat je apparaat wordt gesynchroniseerd naar je Fitbit-apparaat kan worden gedownload. Het kan een uur of langer duren voordat updates zijn voltooid. Fitbit waarschuwt dat als je je apparaat om middernacht bijwerkt (wanneer je stappentelling opnieuw wordt ingesteld), je 24 uur lang een onnauwkeurige stappentelling kunt zien. Houd daar dus rekening mee.

Firmware-updates komen beschikbaar als je de Fitbit-app op de achtergrond laat draaien. Open de Fitbit-app met je opgeladen Fitbit-apparaat in de buurt.

Ga naar het tabblad Vandaag > uw profielfoto > uw apparaatafbeelding. Tik vanaf daar op de roze knop Bijwerken. Deze optie verschijnt alleen als er een update beschikbaar is. Volg de instructies op het scherm. Houd het apparaat tijdens de update in de buurt van je telefoon, tablet of computer. Er verschijnt een voortgangsbalk voor updates op je apparaat en in de Fitbit-app.

Opmerking: als je nog steeds problemen ondervindt, ga je naar de volgende Fitbit-ondersteuningspagina: Waarom kan ik mijn Fitbit-apparaat niet updaten? Degenen onder u die uw Fitbit.com-dashboard willen bijwerken, kunnen hier meer informatie vinden over hoe u dat kunt doen. U kunt ook leren hoe u uw dashboard versie nummer te vinden hier .

Op bepaalde Fitbit-apparaten vind je de firmwareversie in de app Instellingen. Ga gewoon naar Info of Apparaatinfo.

Tik in de Fitbit-app op het tabblad Vandaag > je profielfoto > de afbeelding van je apparaat. Het firmwareversienummer verschijnt onder de naam van uw apparaat.

Om een changelog te zien voor de nieuwste Fitbit-software-update die naar apparaten wordt uitgerold, zie de onderstaande pagina, die bij elke update regelmatig wordt vernieuwd:

Fitbit heeft ook een andere ondersteuningspagina die specifiek alle nieuwe functies beschrijft die het naar elk apparaat dat het momenteel aanbiedt, naar buiten brengt:

Zorg ervoor dat u beide paginas bekijkt om volledig te begrijpen wat er nieuw is en komt naar uw Fitbit-smartwatch en fitnesstracker.

In termen van de OS 5.2-update die vanaf juni 2021 wordt uitgerold, volgt hier een lijst met alle nieuwe functies:

Bloedzuurstoftracking wordt weergegeven met de rest van uw statistieken in het Vandaag-dashboard. U kunt ook uw nachtelijke waarde en het bereik van de laatste nacht op het horloge zien. Hoge en lage hartslagmeldingen komen naar de Versa 3 en de Sense. Ontvang een melding van Versa wanneer uw hartslag boven of onder een drempel ligt. De Google Assistent kan nu reacties uitspreken, bijvoorbeeld wanneer je een alarm instelt. Met een nieuwe wijzerplaatschakelaar kunt u wijzerplaten uitschakelen door lang op de klok te drukken. Er zijn twee nieuwe doelvieringen beschikbaar wanneer je je hoofddoel bereikt. Meldingen ondersteunen nu Arabisch, Hebreeuws, Hindi en Thai.

Raadpleeg onze Fitbit-gids met tips en trucs voor meer handige hacks.

