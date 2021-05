Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit biedt allerlei trackingfuncties , van fitness tot slaap . Het kan zelfs uw hartslag meten. Nu kijkt het naar je neus.

Concreet kan Fitbit binnenkort uw snurk- en geluidsniveaus meten wanneer u slaapt. Tijdens het afbreken van de APK in de nieuwste versie van de Fitbit Android-app, zag 9to5Google een bijna voltooide snurk- en geluidsdetectiefunctie. Het maakt gebruik van de microfoon op je tracker of smartwatch om te bepalen hoeveel van de nacht je hebt doorgebracht als hoorbare hinder voor je partner of huisdieren.

Het zet de totale hoeveelheid tijd in een percentage en groepeert de ernst van uw snurken in een van de drie categorieën: tot 40 procent van de nacht doorgebracht met snurken is bijvoorbeeld een gematigd geval. Omdat al deze tracking je batterij kan ontladen, raadt Fitbit aan om je apparaat minstens halverwege voor het slapengaan op te laden. Mogelijk moet u hem ook vaker op het stopcontact aansluiten als u de functie veel gebruikt.

Het probleem is dat Fitbit niet kan zien of het je partner is die snurkt, dus dat kan je resultaat scheeftrekken. Uw apparaat meet ook het omgevingsgeluid in uw kamer om te zien hoe luid uw omgeving s nachts is. Als het erg stil is, heeft uw slaapkamer 30 dBA of minder, terwijl erg luid 90 dBA of hoger is.

9to5Google heeft schermafbeeldingen gedeeld die laten zien hoe de functie werkt, dus we vermoeden dat een officiële lancering op handen is. We zullen je op de hoogte houden.

Geschreven door Maggie Tillman.