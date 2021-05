Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit ondersteunt nu tweefactorauthenticatie (2FA) op Android en iOS. Gebruikers beginnen een "Verhoog uw beveiliging" -prompt te zien die aangeeft hoe "tweefactorauthenticatie u een extra beschermingslaag geeft". Hier leest u hoe u dit op uw Fitbit-account kunt inschakelen.

Lees meer: de beste hardwarebeveiligingssleutels voor tweefactorauthenticatie

Het 2FA-systeem van Fitbit stuurt een verificatiecode naar je smartphone via sms elke keer dat je probeert in te loggen op je Fitbit-account. U moet zich dan niet alleen aanmelden met uw wachtwoord, maar ook met de code die naar uw telefoon is verzonden. Dit voegt idealiter een extra beschermingslaag toe aan uw account.

Open de mobiele Fitbit-app. Tik op het tabblad Vandaag> uw profielfoto. Tik op Accountinstellingen> Twee-factorenauthenticatie. Schakel twee-factorenauthenticatie in. Volg de instructies op het scherm om uw telefoonnummer in te voeren. Je ontvangt een sms met een verificatiecode.

Zorg ervoor dat uw telefoonnummer sms-berichten kan ontvangen. Voer de verificatiecode in en tik op Bevestigen. Voer je Fitbit-accountwachtwoord in en tik op Verzenden. Noteer uw herstelcode en bewaar deze op een veilige plaats. U kunt deze code niet meer terugvinden nadat u het scherm verlaat. Als je klaar bent, tik je op Gereed.

Dat is het!

Beste fitnesstrackers 2021: Topactiviteitsbanden om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 2 maart 2021 Onze gids met de beste fitnesstrackers die beschikbaar zijn, helpt u stappen te tellen, calorieën bij te houden, uw hartslag, slaappatronen en meer

Bekijk de ondersteuningshub van Fitbit voor meer informatie. Pocket-lint heeft hier ook een Fitbit-gids met tips en trucs en een kopersgids hier.

Geschreven door Maggie Tillman.