(Pocket-lint) - Fitbits CEO James Park kondigde tijdens de Luxe fitness-tracker van het bedrijf aan dat het zijn stressmanagementfunctie zou uitrollen naar zijn andere fitnesstrackers en smartwatches, waaronder de Versa 3,Charge 4 en Inspire 2 .

De premium Fitbit Luxe-fitnesstracker - die de nadruk legt op mode en stijl - is het tweede apparaat van Fitbit dat de functie voor stressmanagement biedt, die oorspronkelijk werd gelanceerd op de Fitbit Sense-smartwatch .

De functie biedt gebruikers een dagelijkse stressscore, die is afgeleid van gegevens over hartslagvariaties, slaapgegevens en inspanningsgegevens. Het verschijnt op het Fitbit-dashboard en gebruikers kunnen op een willekeurige dag feedback geven, hoewel er geen rekening wordt gehouden met de feedback om de score te geven of te wijzigen.

Fitbit Premium- gebruikers krijgen een uitsplitsing van hun stressscore, terwijl normale Fitbit-gebruikers alleen de score zelf krijgen. Het idee van de stressscore is om gebruikers te helpen dagen met hogere stressniveaus te identificeren, om zo het vermogen van hun lichaam om met stress om te gaan te begrijpen, en om actie te stimuleren om stress te verminderen, zoals eerder naar bed gaan of een begeleide ademhalingssessie op hun bijvoorbeeld fitnesstracker of smartwatch.

Fitbit rolt de stressmanagementfunctie vanaf 20 april uit naar de Versa 3, Versa 2, Charge 4 en Inspire 2. Zorg ervoor dat je Fitbit-app up-to-date is om de functie te krijgen.

