Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit heeft de nieuwste toevoeging aan zijn fitness-tracker-portfolio aangekondigd in de vorm van de Fitbit Luxe, die toetreedt tot deFitbit Charge 4 en goedkopere Fitbit Inspire 2 .

De slanke en stijlvolle Luxe activity tracker heeft een armbandontwerp dat een meer modieuze benadering biedt en toch kernstatistieken biedt, zoals hartslag , stappen, stressbewaking en slaap .

Met een kleurentouchscreen bovenop een knoploze roestvrijstalen behuizing, wordt Luxe gelanceerd naast een reeks accessoires, waaronder een samenwerking met het in Laguna gevestigde sieradenmerk Gorjana, en het wordt geleverd in hoogglans gepolijst zacht goud en platimum afwerkingen.

Het is niet de eerste keer dat Fitbit de mode-route inslaat - met Tory Burch die een collectie sieraden voor de Fitbit Flex doet , terwijl de Fitbit Alta de keuze had uit een aparte gouden en zilveren armband - maar de Luxe lijkt te zijn ontworpen met mode vanaf het begin in gedachten, in plaats van als een gedachte achteraf.

De Fitbit Luxe is zwembestendig met zwemtracking, biedt smartphonemeldingen en wordt geleverd met een aantal Fitbit-functies, zoals Active Zone Minutes, Sleep Score, Stress Management Score en Menstural Health Tracking. Het heeft ook meer dan 20 trainingsmodi om uit te kiezen, evenals automatische herkenning voor sommige trainingen.

Fitbit zegt dat de Luxe tot vijf dagen batterijduur levert. Het biedt echter alleen Connected GPS, in plaats van ingebouwde GPS zoals Charge 4.

De Fitbit Luxe is beschikbaar voor pre-order vanaf 19 april, met beschikbaarheid dit voorjaar. De standaardmodellen zijn onder andere zwart / grafiet, maanwit / zachtgoud roestvrij staal en orchidee / platina roestvrij staal. Er is ook een Special Edition Gorjana Soft Gold Stainless Steel Parker Link Bracelet-model.

De Fitbit Luxe begint bij £ 129,99 in het VK en $ 149,95 in de VS, waarbij het model met speciale editie £ 179,99 kost in het VK en $ 199,95 in de VS. Het komt met zes maanden Fitbit Premium .

Accessoires beginnen bij $ 29,99 en omvatten klassieke banden, een Gorjana Parker-schakelarmband in twee kleuren, roestvrijstalen mesh-banden, Horween lederen dubbele wikkelbanden en geweven banden, zoals de Apple Watch .

Geschreven door Britta O'Boyle.