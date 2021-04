Fitbits volgende tracker is misschien wel de slimline Luxe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben misschien net een verrassend duidelijke glimp opgevangen van de volgende fitnesstracker die Fitbit van plan is uit te brengen, dankzij nieuw gelekte en schijnbaar officiële weergaven. De tracker wordt blijkbaar de Fitbit Luxe genoemd en ziet er behoorlijk strak uit.

Het heeft een kleine roestvrijstalen behuizing, wat een beetje een nieuwe richting is voor Fitbit in vergelijking met recente modellen. De siliconen band is natuurlijk minder verrassend gezien de zweetbestendigheid.

Wel heeft de band volgens deze afbeeldingen een traditionele horlogeband, waardoor hij misschien ook wat modebewuster is dan eerdere trackers. Het bevat een klein OLED-scherm zodat u in één oogopslag de tijd of uw fitnessstatistieken kunt zien.

Hoewel we wat informatie uit deze afbeeldingen kunnen halen, hebben we op dit moment natuurlijk niet zoiets als een specificatieblad, dus de resolutie van het scherm of de exacte lijst met statistieken die de tracker in de gaten kan houden, zijn heel veel onbekend.

We hebben ook geen idee over de levensduur van de batterij, hoewel we met de tracker zo klein als hij lijkt te hopen op minstens een week tussen de oplaadbeurten, zo niet langer. De suggestie is dat het geen stand-alone GPS heeft, dus voor het volgen van routes tijdens trainingen moet je je telefoon meenemen.

Zonder officieel woord van Fitbit, of zijn nieuwe eigenaar Google, zullen we moeten wachten om te zien of er meer details naar voren komen, maar het lijkt erop dat het een interessante toevoeging zou kunnen zijn aan de onderkant van Fitbits assortiment.

Geschreven door Max Freeman-Mills.