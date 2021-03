Je kunt nu je verloren Fitbit Inspire 2 terugvinden met Tile

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tile heeft de schakelaar op Fitbit omgedraaid, dus je kunt nu je verloren Fitbit terugvinden met behulp van de Bluetooth-trackingtechnologie van Tile.

Dat is geweldig nieuws voor Fitbit-bezitters, maar op dit moment is het beperkt tot de Fitbit Inspire 2 , een van Fitbits meest recente modellen.

Om het volgen van tegels in te schakelen, moet u de software voor uw Inspire 2 bijwerken, en die update zou deze week moeten verschijnen. Je moet je ook aanmelden bij Tile (wat gratis is) en de Tile-app installeren - waarmee je ook de andere voordelen van Tile kunt gebruiken.

Momenteel lijkt deze functie alleen te landen voor de Fitbit Inspire 2, maar Larry Yang, directeur productbeheer van Fitbit-apparaten bij Google, zei: "We zijn verheugd om samen te werken met Tile, zodat onze gebruikers zich kunnen concentreren op het ontwikkelen van gezonde gewoonten zonder zich zorgen te hoeven maken. over het niet kunnen vinden van hun zoekgeraakte apparaat, met het potentieel om de zoektechnologie van Tile in de toekomst naar meer Fitbit-apparaten te brengen. "

We verwachten dat toekomstige Fitbit-apparaten allemaal Tile-tracking bieden.

De toevoeging van de Bluetooth-trackingfunctionaliteit van Tile komt neer op het feit dat Tile hard heeft gewerkt om partnerschappen op te bouwen met Bluetooth-hardwareleveranciers.

Het integreren van ondersteuning voor het systeem van Tile op siliciumniveau is een belangrijk doel van het bedrijf geweest, en dat is hoe ze vervolgens de schakelaar kunnen omdraaien en de functie kunnen inschakelen voor apparaten die al in omloop zijn. Als u het niet wilt, blijft het natuurlijk uitgeschakeld.

Beste fitnesstrackers 2021: Topactiviteitsbanden om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 2 maart 2021 Onze gids met de beste fitnesstrackers die beschikbaar zijn, helpt u stappen te tellen, calorieën bij te houden, uw hartslag, slaappatronen en meer

Het tegelvolgsysteem werkt met Bluetooth-signalen. Hiermee kan een persoon een apparaat registreren bij Tile en dat apparaat vervolgens volgen via de smartphone-app.

Wanneer uw telefoon is verbonden met dat apparaat, is dat geen probleem - u kunt het gewoon lokaliseren door het te vertellen dat het een geluid maakt. Maar wat Tile verder mogelijk maakt, is de mogelijkheid om de laatste locatie te loggen waarop het apparaat is gezien.

Door locatiegegevens van uw telefoon te loggen terwijl uw apparaat ermee is verbonden, heeft u een recente kaart van waar u deze voor het laatst had. Als je het vervolgens in je gym-locker zou achterlaten, bijvoorbeeld wanneer je naar de Tile-app gaat, zou je de laatste verbonden locatie als de sportschool zien, zodat je terug kunt gaan om het te vinden.

Maar dankzij de Tile-community is er ook anonieme detectie van verloren apparaten. Hierdoor kunnen andere Tile-gebruikers apparaten detecteren die verloren zijn gegaan en de locatie van die detectie teruggeven aan de eigenaar.

Nogmaals, dit is allemaal anoniem, het gebeurt allemaal op de achtergrond, dus een Tile-gebruiker zal nooit weten dat ze je hebben geholpen je verloren Fitbit te vinden - het is volkomen veilig.

We hebben veel Tile en zijn volgservices geschreven - waarover je hier alles kunt lezen - als je geïnteresseerd bent om te zien wat er naar je Fitbit gaat, maar dit is zeker een grote stap voor Tile en zal een grote voordeel voor Fitbit-gebruikers.

Geschreven door Chris Hall.