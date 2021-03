Google wil Nest Hub-slaapgegevens integreren met Fitbit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een nieuwe versie van de Nest Hub aangekondigd, die de 7-inch versie vervangt door een nieuw model dat slaapregistratie ondersteunt. Google heeft ook bevestigd dat het deze slaapgegevens in de toekomst met Fitbit wil integreren.

De nieuwe Nest Hub maakt gebruik van Solis Motion Sense-functies en andere sensoren, zodat de Nest Hub je slaap kan volgen vanaf je nachtkastje. Het is een geweldige oplossing, omdat je geen tracker hoeft te dragen of iets onder je matras hoeft te leggen.

Dat betekent dat het minder opdringerig is dan andere slaapvolgmodellen, inclusief modellen die Fitbit al aanbiedt.

Fitbit biedt al een tijdje slaaptracking aan, waarbij het zijn draagbare apparaten gebruikt om je beweging te detecteren, met het voordeel dat je tegelijkertijd je hartslag kunt volgen.

Fitbit ze splitsen je slaap op in fasen, met behulp van een mooie kleurrijke interface met veel details. Het is een van onze favoriete systemen geweest voor het onderzoeken van slaapgegevens.

De nieuwe Nest Hub geeft je in de eerste plaats feedback via de Nest Hub zelf, en gebruikt het display om je te vertellen hoe goed je hebt geslapen en leert je slaappatronen en omstandigheden om constructieve feedback te geven.

Die dingen omvatten lichtniveaus, geluid en temperatuur in de kamer, dus Google zal mogelijk veel gegevens kunnen consolideren - misschien meer dan Fitbit alleen zou bieden.

De Nest Hub deelt zijn gegevens native met Google Fit, wat betekent dat je slaapgegevens kunt bekijken in de eigen app voor het volgen van gezondheid en activiteiten van Google, maar als je dat uitbreidt naar Fitbit, kan dit nog verder gaan.

Fitbit is nu een Google-bedrijf en dit is de eerste echte vermelding van integratie die we tot nu toe hebben gezien bij de twee bedrijven. Precies wat de resultaten zouden kunnen zijn, weten we niet - het kan zijn dat degenen die de Nest Hub gebruiken voor het volgen van hun slaap, die informatie in de Fitbit-app kunnen hebben, als dat hun favoriete app is voor fitness en gezondheid.

Als alternatief werken beide systemen misschien wel samen, waardoor je de mogelijkheid hebt om je Fitbit te blijven gebruiken voor het volgen van je slaap, maar met aanvullende omgevingsgegevens van Google om een vollediger beeld te krijgen.

Het interessante hier is zeker de bedoeling van Google om zijn apparaten nauwer te laten samenwerken met het Fitbit-ecosysteem dat het nu bezit. Precies wanneer dat zou kunnen gebeuren, valt nog te bezien.

Geschreven door Chris Hall.