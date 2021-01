Google neemt Fitbit over, buy-out volledig goedgekeurd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit is nu een Google- bedrijf, aangezien de gerapporteerde verkoop van $ 2,1 miljard officieel is voltooid.

Er waren een paar haperingen, waarbij zowel de EU als de VS de deal nauwlettend in de gaten hielden, maar de toezichthouders vonden uiteindelijk niets dat de overname in de weg stond.

Google beweert dat de aankoop de privacyregels voor bestaande Fitbit-klanten niet zal beïnvloeden of wijzigen: "Deze deal ging altijd over apparaten, niet over gegevens, en we zijn vanaf het begin duidelijk geweest dat we de privacy van Fitbit- gebruikers zullen beschermen", schreef Rick Osterloh, de senior vice-president van apparaten en services van het bedrijf, in een blogpost.

"We hebben met wereldwijde toezichthouders gewerkt aan een aanpak die de privacyverwachtingen van de consument waarborgt, waaronder een reeks bindende toezeggingen die bevestigen dat de gezondheids- en welzijnsgegevens van Fitbit-gebruikers niet zullen worden gebruikt voor Google-advertenties en deze gegevens worden gescheiden van andere Google-advertentiegegevens. . "

Fitbit mede-oprichter James Park, die CEO blijft, plaatste ook zijn eigen opmerkingen, waarin hij onthulde dat de steun van Google ongetwijfeld de ontwikkeling van nieuwe Fitbit-producten zal bevorderen: "Door deel uit te maken van de Google-familie kunnen we nog meer doen om u te inspireren en te motiveren uw reis naar een betere gezondheid, zei hij.

" We zullen sneller kunnen innoveren, meer keuzes kunnen bieden en nog betere producten kunnen maken om aan uw gezondheids- en welzijnsbehoeften te voldoen."

Geschreven door Rik Henderson.