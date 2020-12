De EU keurt de overname van Fitbit door Google goed

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Googles overname van Fitbit is goedgekeurd door de EU nadat het in augustus voor onderzoek werd ingeschakeld. Het heeft echter nog steeds Amerikaanse goedkeuring nodig om de deal te sluiten, en dat kan een uitdaging zijn, aangezien Google momenteel juridische problemen ondergaat in de VS.

De EU zegt dat de "voorgestelde transactie leidt tot zeer beperkte horizontale overlappingen tussen de activiteiten van Google en Fitbit."

Om de goedkeuring te masseren, moest Google beloven Fitbit-gezondheidsgegevens niet te gebruiken voor advertentiedoeleinden, in tegenstelling tot zijn standpunt over andere producten.

Google zal Fitbit minstens een decennium lang volledig gescheiden moeten houden van zijn advertentiebedrijven en EU-gebruikers zullen de integratie met andere Google-services kunnen stopzetten als ze dat willen, waaronder bijvoorbeeld Maps en Assistant.

Google zal ook andere fabrikanten van draagbare apparaten open toegang tot Android moeten blijven geven.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de EU, zei: "We kunnen de voorgestelde overname van Fitbit door Google goedkeuren, omdat de toezeggingen ervoor zullen zorgen dat de markt voor wearables en de opkomende digitale gezondheidsruimte open en concurrerend blijft.

"De toezeggingen zullen bepalen hoe Google de verzamelde gegevens kan gebruiken voor advertentiedoeleinden, hoe de interoperabiliteit tussen concurrerende wearables en Android wordt gewaarborgd en hoe gebruikers gezondheids- en fitnessgegevens kunnen blijven delen, als ze dat willen."

Geschreven door Dan Grabham.