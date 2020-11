Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit heeft vlak voor de grote dag wat bombshell Black Friday- besparingen laten vallen, waardoor we onze eerste echte kortingen op de Fitbit Sense en Fitbit Versa 3 smartwatches hebben gekregen.

De twee smartwatches zijn pas onlangs gelanceerd, en hoewel het enigszins verrassend is om te zien dat ze in zon vroeg stadium korting krijgen, biedt dit een belangrijke kans voor mensen die veel willen besparen.

De Fitbit Sense deal brengt het apparaat omlaag naar $ 279,95 van $ 329.95, zodat u een besparing van $ 50 te maken, terwijl de Fitbit Versa 3 is teruggebracht tot $ 199,95 van $ 229.95, een prijs snip van $ 30.

The Sense is Fitbits grootste spel in de smartwatch-ruimte tot nu toe en biedt een scala aan slimme gezondheidsfuncties, zoals temperatuurregistratie, ECG-metingen en SpO2-metingen. De Versa 3 biedt ondertussen alle bestaande functies van de voorganger in een netter ontwerp dat nu ook over GPS beschikt.

Houd er natuurlijk rekening mee dat Fitbit niet het enige bedrijf is dat kortingen op zijn waren aanbiedt tijdens Black Friday. Zoals hieronder te zien is, is de Versa 3 bijvoorbeeld ook verkrijgbaar via Amazon voor dezelfde prijs. Dus als de voorraad opdroogt, heb je wel opties.

Als de Fitbit-smartwatches echter niets voor jou zijn, zijn er ook besparingen die kunnen worden onderzocht met de fitnesstrackers van het bedrijf.

De Fitbit Charge 4 is verlaagd van $ 149,95 naar $ 99,95 , terwijl de Fitbit Inspire 2 is gedaald van $ 99,95 naar $ 69,95 .

Dit zijn beide absolute stelen voor deze prijs, en zijn, net als de smartwatches, pas dit jaar uitgebracht. Hoewel de nieuwste Charge de vlaggenschip-tracker van het bedrijf is, die GPS-tracking en een omvangrijker ontwerp biedt, is de tweede iteratie van de Inspire meer een tracker op instapniveau met uitstekende trackingmogelijkheden voor de hele dag.

De Black Friday-uitverkoop van Fitbit eindigt op 30 november, dus je zult snel moeten handelen als je elke dag een van deze slechteriken aan je pols wilt binden en je activiteit wilt gaan volgen. Voor degenen in het VK zullen we dit stuk bijwerken wanneer Fitbit UK live gaat met hun deals, die we nu dichter bij Black Friday zelf verwachten.

