(Pocket-lint) - Een aanzienlijke korting is ontstaan voor de Fitbit Versa 2 net voor Black Friday , waarbij de smartwatch naar de laagste prijs ooit daalt als een Lightning Deal via Amazon.

Fitbits tweede Versa is momenteel beschikbaar voor $ 129,99 , verlaagd van $ 199,99, maar de smakelijke besparingen zijn slechts voor een beperkte tijd beschikbaar. Lightning Deal-besparingen op Amazon zijn allemaal afhankelijk van hoeveel voorraad er voor die prijs beschikbaar wordt gesteld, en als dat allemaal is geclaimd, is de deal voorbij.

We verwachten dat de Versa 2-deal ook enorm populair zal zijn. Aangezien een aanzienlijk deel daarvan al is verkocht op het moment van schrijven, moet u waarschijnlijk binnen de komende uren handelen als u de Fitbit-smartwatch met een korting van $ 70 wilt hebben.

Maar wat krijg je precies bij dit horloge?

Welnu, de Versa verbetert alles wat de originele Versa bood, met een meer verfijnde, vierkante cirkel, een altijd actief AMOLED-scherm en ingebouwde Alexa.

En hoewel het nu is vervangen door de Versa 3, is het enige grote verschil de toevoeging van ingebouwde GPS. Als je niet al te geïnteresseerd bent in het bijhouden van de locatie van je activiteit, krijg je nog steeds genoeg van dezelfde ervaring - allemaal ondersteund door de uitstekende Fitbit-app.

Omdat Lightning Deal-aanbiedingen in de tijd beperkt zijn, is het onwaarschijnlijk dat we een vergelijkbare verkoophit zien voordat Black Friday officieel landt. Zelfs dan zouden we verbaasd zijn als het nog verder onder de $ 129,99 dook. Kortom, denk er niet te lang over na. Als je de Versa 2 in de gaten hebt gehouden, is er geen beter moment om aan te vallen.

