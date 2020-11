Fitbit Charge 4-deal: bespaar 23% in de vroege Black Friday-aanbieding

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Fitbit Charge 4 - de nieuwste fitnessband van het bedrijf - is in de vroege Black Friday-deals in prijs verlaagd.

De Charge 4 is nu beschikbaar voor £ 99 , een korting van 23 procent, waardoor u £ 30 bespaart.

De Fitbit Charge 4 biedt 24/7 hartslag- en activiteitsmeting, inclusief een gps in deze compacte tracker, wat betekent dat je nauwkeurige gegevens kunt krijgen wanneer je aan het wandelen, hardlopen of fietsen bent.

Dit is de nieuwste band van Fitbit, inclusief ondersteuning voor betalingen via Fitbit Pay, evenals Spotify Music-bediening, zodat je je telefoon niet uit je zak hoeft te halen om van nummer te wisselen. Het geeft je een hele reeks fitnessgegevens en biedt ook geweldige slaapregistratie voor een compleet beeld van je welzijn.

Amazon heeft een reeks vroege Black Friday-deals en het lijkt erop dat deze Fitbit-deal maar voor een beperkte tijd beschikbaar zal zijn, dus wacht niet langer als je op zoek bent naar een koopje.

Geschreven door Chris Hall.