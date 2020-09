De ECG-app van Fitbit Sense krijgt FDA-goedkeuring in de VS en het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en Conformité Européenne (CE) hebben beide de elektrocardiogram (ECG) -app op Fitbits nieuwe Sense-smartwatch gewist, waardoor deze hartritmes kan volgen en onregelmatige hartslag kan detecteren, inclusief tekenen van atriumfibrilleren (AFib), waardoor mensen risico lopen op een beroerte en andere aandoeningen.

De goedkeuring door beide instanties betekent dat de ECG-app beschikbaar zal zijn voor Fitbit Sense-gebruikers in de VS, VK, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Nederland, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Polen, België, Portugal, Roemenië, Ierland, Italië, Spanje, Frankrijk, Hong Kong en India.

De Fitbit ECG-app, onthuld tijdens Fitbits recente productlancering in de herfst, is bedoeld om de gezondheid van het hart te verbeteren, ernstigere aandoeningen te voorkomen en mogelijk levens te redden. Als onderdeel van het indieningsproces bij de FDA zei Fitbit dat het een multi-site clinical trial heeft uitgevoerd in de VS, met als doel te onderzoeken of het algoritme AFib nauwkeurig kan detecteren vanuit het normale sinusritme en een ECG-trace kan genereren, een opname van het elektrische ritme van een hart.

Fitbit zei dat de studie aantoonde dat het algoritme het vermogen heeft aangetoond om 98,7 procent van de AFib-gevallen te detecteren. Het was echter een kleine studie. In mei kondigde het bedrijf aan dat het een grotere studie zou uitvoeren om te blijven testen hoe goed zijn apparaten AFib kunnen identificeren. De studie hoopt honderdduizenden in te schrijven.

"Mensen helpen hun hartgezondheid te begrijpen en beheren is altijd een prioriteit geweest voor Fitbit en onze nieuwe ECG-app is ontworpen voor die gebruikers die zichzelf in het moment willen beoordelen en de meting later met hun arts willen bekijken", aldus Eric Friedman, Fitbit-co. -oprichter en CTO in een verklaring . "Vroege detectie van AFib is van cruciaal belang, en ik ben ongelooflijk opgewonden dat we deze innovaties toegankelijk maken voor mensen over de hele wereld om hen te helpen".

Fitbit Sense is voorzien van een elektrodermale activiteitssensor (EDA) en is Fitbits eerste apparaat dat een hart kan lezen op hartritme-onregelmatigheid AFib. Gebruikers houden gewoon hun vingers aan de ring van het horloge en blijven 30 seconden stil om een meting te krijgen die kan worden gedownload en gedeeld met een arts.

Fitbit Sense is nu beschikbaar voor pre-order op Fitbit.com en online retailers voor £ 300 in koolstof / grafiet roestvrij staal en maanwit / zacht goud roestvrij staal.

Het is naar verluidt de derde draagbare app die FDA-goedkeuring krijgt voor ECG in de VS. Apple Watch deed het in 2018 en Samsung zei dat het de aanduiding ontving tijdens een Unpacked-evenement in augustus.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.