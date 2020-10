Fitbit Inspire fitnesstracker deal: nu slechts £ 38,99 aan flash-verkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De prijs van de Fitbit Inspire is net gedaald, wat betekent dat je deze Prime Day voor weinig geld een Fitbit kunt bemachtigen.

De Fitbit Inspire kost nu slechts £ 38,99 op Amazon , dat is £ 31 korting op de normale vraagprijs.

De Fitbit Inspire HR krijgt ook korting en voegt een hartslagmeter toe aan de vaardigheden van de Inspire voor nauwkeurigere feedback over je lichaam. De Fitbit Inspire HR is verlaagd naar £ 59,99 .

De Fitbit Inspire voegde zich in 2019 bij de line-up van Fitbit-trackers en bood een goedkopere toegang tot het systeem. Het wordt geleverd in twee versies, een met hartslag en een zonder - en het is degene zonder hartslag die hier wordt aangeboden.

Dat maakt het een goede optie voor diegenen die activiteiten zoals stappen en actieve minuten willen bijhouden, de tijd willen controleren en smartphonemeldingen willen ontvangen van een slank en aanpasbaar apparaat. Het is ook waterdicht en biedt slaapregistratie.

squirrel_widget_147539

Integratie met het Fitbit-platform is een van de grootste voordelen van de Fitbit Inspire: er zijn andere vergelijkbare trackers die goedkoper zijn, maar ze worden niet ondersteund door dezelfde gelikte app en hetzelfde ecosysteem als Fitbit, en daarom is deze deal de moeite waard. .

Door te synchroniseren met uw telefoon, kunt u al uw statistieken opnemen en in één oogopslag zien hoe actief u bent geweest, terwijl u met de smartphone-app ook andere gegevens rechtstreeks op uw telefoon kunt opnemen.

Deze deal loopt tot 13 en 14 oktober, dus je moet snel zijn - maar het is beschikbaar in zowel de zwarte als de sangria-kleuren voor deze prijs.

Geschreven door Chris Hall.