Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit Premium is een betaalde lidmaatschapsservice die uw Fitbit- gegevens gebruikt om gepersonaliseerde, bruikbare begeleiding en coaching te bieden om u te helpen uw gezondheids- en fitnessdoelen te bereiken.

De Premium-abonnementsservice is een uitbreiding van het bestaande Fitbit-platform en is ontworpen voor Fitbit-gebruikers die meer uit hun ervaring willen halen of meer motivatie willen vinden om gezondheidsveranderingen aan te brengen.

Nu Fitbit zijn gratis proefperiode uitbreidt tot 90 dagen als reactie op de blokkades van het coronavirus, is hier alles wat u moet weten over de service.

Fitbit Premium biedt verschillende extra voordelen in vergelijking met de standaard Fitbit-ervaring, waaronder slaapbegeleiding, begeleide programmas, dynamische trainingen, geavanceerde inzichten, uitdagingen, gezondheidsrapporten en gezondheidscoaching.

Slaapbegeleiding met Fitbit Premium omvat twee begeleide slaapprogrammas genaamd Get More Zzzs en Habits for Restful Sleep, een uitsplitsing van de slaapscore en slaapmediaties met een selectie van audio-relaxatietools van 15 minuten tot 45 minuten om je te helpen ontspannen en in slaap te vallen . Gebruikers krijgen ook inzicht in hoe activiteit en slaap elkaar beïnvloeden.

Standaard Fitbit-gebruikers krijgen nog steeds toegang tot hun slaapscore, maar ze zullen niet zoveel details kunnen zien, zoals bijvoorbeeld wat je hartslag doet terwijl je slaapt.

Begeleide programmas met Fitbit Premium stellen gebruikers in staat om dagelijkse begeleiding en inhoud op maat te zien. Er zijn activiteiten-, voedings- en slaapprogrammas beschikbaar en er zal continu nieuwe inhoud worden toegevoegd.

Bij de lancering zijn er negen begeleide programmas beschikbaar voor Fitbit Premium-gebruikers. Deze omvatten: inleiding tot gezonde gewoonten, meer zzzs krijgen, gewoonten voor een goede nachtrust, actief worden, hardlopen voor beginners, hardlooptraining, calorieën begrijpen, je suikergewoonte schoppen en je zoutgewoonte schoppen.

Fitbit zegt dat programmas praktische coaching, dagelijkse tips en trucs, gestructureerde trainingsplannen, ontspanningshulpmiddelen, receptsuggesties en educatieve inhoud bevatten.

Fitbit Coach is opgenomen in Fitbit Premium, onder een nieuw label van Dynamic Workouts. Premium-gebruikers hebben toegang tot honderden Fitbit Coach-video- en audioworkouts, evenals op maat gemaakte trainingen voor hen.

Trainingen die beschikbaar zijn als onderdeel van de Premium-service zijn onder meer fietsen, lichaamsgewicht, elliptische trainer, wandelen, hardlopen, traintraining, stretchen, het hele lichaam en roeien. De trainingen zijn voor elke gebruiker gepersonaliseerd op basis van hun doelen en feedback. Hoe meer feedback een gebruiker geeft, hoe slimmer de trainingen worden met nieuwe en relevante sessies die op hen zijn afgestemd en aanbevolen.

Fitbit Premium-gebruikers krijgen geavanceerdere inzichten in vergelijking met die van de standaard Fitbit-ervaring. In plaats van een slaapinzicht dat bijvoorbeeld de gemiddelde Fitbit-gebruikers weerspiegelt, krijgen Premium-abonnees gepersonaliseerde inzichten die hun specifieke slaap of activiteit weerspiegelen.

Advanced Insights verbindt ook uw stappen, actieve minuten, hartslag, slaap en welzijn, en biedt manieren om u te verbeteren.

Hoewel standaard Fitbit-gebruikers toegang krijgen tot Fitbit-uitdagingen, krijgen Premium-gebruikers een paar extra uitdagingen, waaronder een All For One-uitdaging waarvan Fitbit beweert dat deze geweldig is voor gezinnen.

Er is ook een optie voor een aangepaste uitdaging in het Premium-pakket, waarmee gebruikers hun statistiek (stappen, calorieën, afstand of actieve minuten) kunnen kiezen en gedurende een bepaalde tijd tegen een vriend kunnen strijden - een beetje vergelijkbaar met Apple Watch-uitdagingen .

Andere uitdagingen voor Premium-gebruikers zijn onder meer een Get Fit Bingo-uitdaging die is afgestemd op jou en je activiteit. Elke Fitbit Premium-gebruiker heeft bijvoorbeeld een andere bingokaart.

Fitbit Premium-gebruikers krijgen gezondheids- en welzijnsrapporten binnen het abonnementspakket die ze kunnen delen met hun arts, personal trainer of voedingsdeskundige.

De welzijnsrapporten zijn opgesteld in samenwerking met artsen en maken deel uit van Fitbits doel om gebruikers te helpen meer gepersonaliseerde zorg te krijgen, en om gebruikers met chronische ziekten zoals diabetes te helpen hun aandoeningen onder controle te houden.

Gezondheidscoaching is het laatste voordeel van de Fitbit Premium-service. Het idee is dat Premium-abonnees toegang hebben tot gecertificeerde gezondheids- en welzijnscoaches om hen te helpen een specifiek doel te bereiken.

De functie Gezondheidscoaching is bedoeld voor gewichtsverlies en diabetesmanagement, evenals individuele begeleiding, deskundige antwoorden en aanmoediging.

Fitbit Premium kost $ 9,99 / maand in de VS, of $ 79,99 per jaar.

In het VK kost Fitbit Premium £ 7,99 / maand of £ 79,99 per jaar.

Premium is beschikbaar voor elke Fitbit-gebruiker via in-app-aankoop.

Ja - en Fitbit heeft aangekondigd dat er nu een gratis proefperiode van 90 dagen van de service is om mensen actief te maken bij het blokkeren van het coronavirus. De gebruikelijke gratis proefperiode is 7 dagen.

Geschreven door Britta O'Boyle.