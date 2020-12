Fitbit-tips en -trucs: haal meer uit je Inspire-, Charge-, Versa- en Sense-trackers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fitbit brengt een van de beste fitnessplatforms die er zijn als het gaat om het presenteren van hoeveel of hoe weinig je beweegt in een gemakkelijk te begrijpen formaat. Het levert niet alleen de gegevens, maar het doet dit ook op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier, zodat je niet overspoeld wordt door teveel details.

De Fitbit-app is uitgebreid en hoewel de basisfuncties die het biedt misschien voor de hand liggen, zijn enkele van de beste functies van Fitbit iets moeilijker te vinden. Deze functie belicht alle tips en trucs van de Fitbit-app om je te helpen het meeste uit je fitnesstracker te halen , met apparaatspecifieke tips onderaan.

Tik op Bewerken in de rechterbovenhoek van het tabblad Vandaag> Tik op de cirkel met de X rechts van de statistieken die u niet wilt zien verschijnen> Tik op Gereed in de rechterbovenhoek.

Tik op Bewerken in de rechterbovenhoek van het tabblad Vandaag> Sleep de metrische tegels in de gewenste volgorde> Tik op Gereed in de rechterbovenhoek.

Vijf statistieken passen in het bovenste gedeelte van het Fitbit Today-tabblad en je hebt de keuze uit Steps, Floors, Distance, Calories Burned en Active Minutes. Als u wilt wijzigen welke statistieken worden weergegeven, moet u de statistieken verwijderen die u niet wilt weergeven. U kunt statistieken echter niet wisselen.

Tik op de pijlen in het hoofdgedeelte van het tabblad Vandaag, onder het Fitbit-logo bovenaan. De informatie die u daar ziet, is wat beschikbaar zal zijn voor elke dag dat u terugkeert.

Tik op de + rechts van de statistiek die u wilt toevoegen.

Tik op de + aan de rechterkant van het tabblad Training. Zorg ervoor dat het tabblad Track bovenaan is geselecteerd> Kies Rennen, Lopen of Hiken> Druk op Start onder aan het scherm. De Fitbit-app gebruikt vervolgens de gps van je telefoon om je hardloopsessie, wandeling of wandeling bij te houden.

Tik op de + aan de rechterkant van het tabblad Training. Selecteer het menu Cues> Stel in welke je wilt horen, of je ze überhaupt wilt horen, op welke frequentie je ze wilt horen en op welk volume.

Tik op de + aan de rechterkant van het tabblad Training. Tik op het menu Muziekbediening. Vanaf hier kunt u shuffle in- of uitschakelen en selecteren welke muziek u wilt afspelen met opties zoals Laatst afgespeeld, Alle muziek en Recent afgespeeld.

Selecteer de statistiek waarover u meer informatie wilt zien op het tabblad Vandaag, zoals stappen. Hierdoor wordt een samenvatting in lijstindeling weergegeven van uw volledige geschiedenis per dag van die specifieke statistiek.

De grafiek bovenaan stelt een wekelijkse samenvatting voor, maar als u verder op een van de vermelde dagen tikt, krijgt u een uurlijkse samenvatting voor die dag in een grafiek. U kunt ook een bepaald uur ingedrukt houden om de informatie met intervallen van 15 minuten in cijferformaat te zien.

Tik op het onderdeel Oefening en je ziet een overzicht van alle verschillende oefeningen die je hebt gedaan, van lopen tot elliptische trainingen.

Om een oefening te wijzigen die verkeerd gecategoriseerd is op Fitbit, tik je op het onderdeel Oefening in Vandaag> Tik op de oefening die je wilt wijzigen> Oefening categoriseren bovenaan het scherm> Selecteer de juiste categorie.

Tik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Tik op je activiteitstracker> Stille alarmen> Nieuw alarm instellen.

Tik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Tik op je activiteitstracker> Meldingen> Schakel apps en meldingen in of uit, afhankelijk van je voorkeuren. Welke opties hier verschijnen, is afhankelijk van welk apparaat u heeft, indien van toepassing.

Tik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Tik op je activiteiten-tracker. Boven aan je scherm zie je wanneer het voor het laatst is gesynchroniseerd, en welke software build en het batterijniveau het is.

Fitbit biedt de keuze uit vijf hoofddoelen: stappen, afstand, verbrande calorieën, minuten actieve zone en beklommen verdiepingen. Om degene te kiezen waarop je je wilt concentreren, tik je op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Tik op je Fitbit-tracker> Scrol omlaag naar Hoofddoel.

Merk op dat het oplopen van verdiepingen alleen een optie is op de Fitbit-trackers met een hoogtemeter.

Om je Fitbit-activiteitstracker te laten synchroniseren, klik je op het tabblad Account in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Tik op je activiteitstracker> Scroll naar beneden totdat je Nu synchroniseren ziet. Je zult erboven ook All-Day Sync zien, die als je inschakelt ervoor zorgt dat je Fitbit automatisch synchroniseert.

Als je nog steeds moeite hebt om je Fitbit te synchroniseren, probeer dan Bluetooth in en uit te schakelen op je smartphone, en je kunt proberen de Fitbit-app te sluiten en opnieuw te openen.

Om ervoor te zorgen dat je tussen bepaalde tijden van de dag elk uur 250 stappen zet, klik je op het accountpictogram linksboven op het tabblad Vandaag> Tik op je activiteitstracker> scrol omlaag naar Herinneringen om te verplaatsen. Stel hier een starttijd, eindtijd en op welke dagen u de herinneringen wilt instellen.

U kunt elke dag tussen de vijf en veertien aaneengesloten uren kiezen.

De meeste Fitbit-trackers houden automatisch de slaap bij als u ze in bed draagt. Om de verzamelde gegevens te zien, scroll naar beneden naar het slaapgedeelte op het tabblad Vandaag.

Net als de andere statistieken, zie je een geschiedenis als je op het slaapgedeelte tikt en als je verder op een bepaalde dag tikt, wordt een slaapgrafiek weergegeven, evenals je slaapscore met meer informatie. U kunt ook over de bovenste grafiek vegen om andere statistieken te zien.

Tik op het slaapgedeelte op het tabblad Vandaag> Tik op het instellingenwiel rechtsboven in het scherm. U kunt dan uw doel voor slaaptijd wijzigen, evenals een herinnering voor het slapengaan en een doelmatig slaapschema instellen. U kunt ook kiezen of u slaapinzichten wilt ontvangen of niet.

Tik op de + aan de rechterkant van het slaapgedeelte op het tabblad Vandaag> Tik op Slaaplog toevoegen of Begin nu met slapen.

Klik op het slaapgedeelte op het tabblad Vandaag> Tik op het slaaplogboek dat u wilt verwijderen> Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek> Slaaplogboek verwijderen.

Klik op het gedeelte over het bijhouden van de gezondheid van vrouwen op het tabblad Vandaag> tik en houd de respectieve datum vast waarop u uw menstruatie wilt starten of eindigen> Sleep de roze balk om de lengte van uw menstruatie weer te geven.

U kunt verschillende systemen toevoegen aan het element voor het volgen van de gezondheid van vrouwen van de Fitbit-app, zoals hoofdpijn, krampen, vocht, stroomintensiteit en seks. Om een symptoom te loggen, klikt u op het gedeelte voor het bijhouden van de gezondheid van vrouwen op het tabblad Vandaag> Tik op de + rechtsonder waar staat Details loggen> Klik op het symptoom dat u wilt registreren> Tik op Opslaan in het rechter bovenhoek.

Klik op het gedeelte over het bijhouden van de gezondheid van vrouwen op het tabblad Vandaag> Tik op het instellingenwieltje in de rechterbovenhoek> Voeg je menstruatieduur en cyclusduur toe.

Klik op het gedeelte over het bijhouden van de gezondheid van vrouwen op het tabblad Vandaag> Tik bovenaan op het tabblad Trends> Bekijk een uitsplitsing van uw gemiddelde menstruatieduur, gemiddelde geschatte ovulatie en gemiddelde cyclusduur. U kunt ook de cycli zien die u heeft geregistreerd.

Klik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Klik op uw naam. Vanaf hier kun je de profielfoto en de omslagfoto wijzigen door op een van beide op het roze camerapictogram te tikken.

Klik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> klik op uw naam> tik op Persoonlijk. Vanaf hier kunt u uw weergavenaam, geboortedatum, lengte en gewicht wijzigen, een locatie toevoegen en een sectie over u toevoegen.

Klik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> scrol omlaag naar Sociaal en delen> Privacy. Vanaf hier kun je sluiten welke persoonlijke informatie beschikbaar is voor je Fitbit-vrienden of openbaar beschikbaar is.

Je kunt ook de privacy-instellingen van verschillende 30-dagen grafieken wijzigen, waaronder calorie-inname, slaapgrafiek, stappen- en afstandsgrafiek en gewichtsgrafiek.

Klik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Tik op je naam> Tik op Badges en trofeeën. Als u op elke badge klikt, ziet u wanneer u deze voor het laatst heeft verdiend en kunt u deze delen.

Klik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Tik op uw naam> Tik op Badges en trofeeën> Selecteer Badge-verzameling of Trofee-verzameling. Als u op een van beide tikt, worden al uw prestaties weergegeven en nogmaals, u kunt op elke prestatie klikken om te zien wanneer u deze hebt verdiend en deze te delen.

Zorg ervoor dat je profielinformatie correct is en dat de app weet om welke pols je je Fitbit draagt. Tik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Klik op je activiteitstracker> Selecteer aan welke pols je je tracker draagt: dominant of niet-dominant.

Tik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Activiteit en welzijn> Dagelijkse activiteit> Verander uw stapdoel, afstandsdoel, doel verbrande calorieën, doel actieve minuten, doel opgelopen trappen en activiteitsdoel per uur. Nogmaals, zoals we hierboven vermeldden, zullen beklommen verdiepingen alleen beschikbaar zijn op apparaten met een hoogtemeter.

Klik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Activiteit en welzijn> Sporten> Kies het aantal dagen per week dat u wilt trainen.

Klik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Activiteit en welzijn> Slaap> Kies een Slaaptijd en een Slaapschema doel. Dit is ook toegankelijk via het slaapgedeelte van het tabblad Vandaag, zoals we eerder vermeldden.

Klik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Activiteit en welzijn> Voeding en gewicht> Selecteer uw algemene doel, zoals afvallen of op gewicht blijven, evenals uw streefgewicht, startdatum en startgewicht.

Klik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Activiteit en welzijn> Voeding en gewicht> Scrol omlaag naar Doelpercentage lichaamsvet> Kies je doel. Fitbit geeft je een indicatie van wat een normaal bereik zou zijn op basis van je geslacht, maar je kunt kiezen waar je naar wilt streven.

Klik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Activiteit en welzijn> Voeding en gewicht> Tik op de drie stippen in de rechterbovenhoek> Kies om het gewichtsdoel of het lichaamsvetdoel te verwijderen, of beide.

Niet alle Fitbit-trackers hebben hartslagmeters, maar voor degenen die dat wel doen, is het mogelijk om een aangepaste zone in te stellen. Klik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Activiteit en welzijn> Hartinstellingen> Tik op Hartslagzones> Schakel de Aangepaste zone in> Stel een bovengrens en een ondergrens in.

Tik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> App-instellingen> Eenheden> Kies tussen centimeters en kilometers of voet en mijlen, kilos, ponden of steen, ounces of milliliter en meter of tuin om te zwemmen. Het is vermeldenswaard dat alleen de Flex 2, Inspire-trackers, Charge 3 en 4, Versa-trackers, Ionic en Sense zwembestendig zijn.

Tik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Activiteit en welzijn> Slaap> Selecteer Slaapgevoeligheid> Kies tussen normaal en gevoelig.

Tik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> App-instellingen> Tik op Start week aan> Kies tussen zondag of maandag.

Er zijn verschillende apps die verbinding maken met Fitbit, waaronder MyFitnessPal, Weight Watchers, Strava, MapMyRun en RunKeeper. Om alle compatibele apps te zien, tik je op het accountpictogram linksboven op het tabblad Vandaag> Apps van derden> Compatibele apps. Je gaat naar de Fitbit-websitepagina waarop ze allemaal staan vermeld.

Om de apps van derden te beheren waartoe u toegang hebt verleend, tikt u op het accountpictogram linksboven op het tabblad Vandaag> Apps van derden> Apps van derden beheren.

Tik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Accountinstellingen> E-mail of wachtwoord wijzigen.

Tik op het accountpictogram in de linkerbovenhoek van het tabblad Vandaag> Accountinstellingen> Geautoriseerde apparaten> Klik op het apparaat waarvoor u de toegang wilt intrekken.

Tik voor een beetje extra motivatie op het tabblad Ontdekken onder aan het app-scherm> Selecteer Uitdagingen en avonturen> Kies een van de uitdagingen die je wilt aangaan. Als je het Fitbit Premium-abonnement hebt , verschijnen er meer uitdagingen en avonturen.

Voor degenen die een zwaardere uitdaging hebben, ga naar het tabblad Ontdekken> Selecteer Uitdagingen en avonturen> Kies uit avontuurlijke races, waarmee je virtueel kunt racen tegen je Fitbit-vrienden of Solo-avonturen waarbij je jezelf uitdaagt.

Ga naar het tabblad Community onder aan het app-scherm> Klik op het tabblad Vrienden bovenaan het scherm> Klik onderaan op Vrienden toevoegen of het pictogram in de rechterbovenhoek> Doorzoek je contacten, Facebook en e-mail. Om een vriend toe te voegen, tik je op de knop Toevoegen aan de rechterkant zodra je hem hebt gevonden.

Open het tabblad Community> Klik op het tabblad Vrienden bovenaan het scherm> Klik op een vriend die je een bericht wilt sturen, aanmoedigen of beschimpen> Selecteer wat je wilt doen. U kunt ook hun beste badges zien en een klik op elke badge laat u zien hoe vaak ze deze hebben verdiend en wanneer deze is behaald.

Om het step leaderboard te zien, ga je naar het tabblad Community onder aan je scherm> Klik bovenaan op het tabblad Vrienden en je krijgt te zien hoe je het doet in vergelijking met je vrienden. Het is een rollend klassement, dus geen verslapping, anders ga je naar de bodem.

Om al je berichten van je Fitbit-vrienden te zien, ga je naar het systeemvakpictogram in de rechterbovenhoek van het tabblad Vandaag> Tik op berichten in de bovenste balk.

Om al je Fitbit-meldingen te zien, ga je naar het systeemvakpictogram in de rechterbovenhoek van het tabblad Vandaag> Tik op meldingen in de bovenste balk.

Tik op de knop aan de linkerkant van het scherm en veeg van links naar rechts om toegang te krijgen tot snelle instellingen op de Fitbit Sense.

Tik op de knop aan de linkerkant van het scherm en veeg van rechts naar links over het scherm. Tik op EDA-scan en volg de instructies.

Tik op de knop aan de linkerkant van het scherm en veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om toegang te krijgen tot meldingen. Veeg van rechts naar links over een melding om deze te wissen.

Druk tweemaal op de knop aan de linkerkant van het display. Je ziet hier standaard het Alexa-pictogram, maar je kunt dit wijzigen in Google Assistant.

Druk tweemaal op de knop aan de linkerkant van het display. Je ziet hier het muzieksymbool.

Druk op de knop aan de linkerkant van het scherm en veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm.

Druk op de knop aan de linkerkant van het display en veeg van rechts naar links op het scherm. U moet dan naar de overkant vegen totdat u de ECG-app ziet.

Houd de zijknop op de Versa 2 ingedrukt om Alexa te starten. U kunt dan uw spraakopdracht geven. Het is ook mogelijk om Alexa te starten met een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm van de Versa 2, maar je moet dit wijzigen in de instellingen van de Versa 2, aangezien Alexa standaard wordt gestart door de zijknop ingedrukt te houden.

Veeg van rechts naar links over het startscherm van de Versa 2 totdat je de pagina met het instellingenpictogram bereikt. Scroll naar beneden tot je de linkerknop bereikt. Tik om van Alexa naar Fitbit Pay en vice versa te wisselen.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm van de Versa 2 omlaag en tik op het pictogram voor snelle instellingen, het pictogram aan de rechterkant van de drie die over de meldingen verschijnen. Tik op de halve maan om de slaapmodus in of uit te schakelen.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm van de Versa 2 omlaag en tik op het pictogram voor snelle instellingen, het pictogram aan de rechterkant van de drie die over de meldingen verschijnen. Tik op het klokpictogram aan de linkerkant om Always On Display in of uit te schakelen.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden. U kunt ook enkele meldingsopties op Versa zelf beheren, naar instellingen vegen en naar meldingen gaan - hier kunt u meldingen uitschakelen tijdens het sporten of wanneer u slaapt.

Veeg vanaf de bovenkant van het display van de Versa 2 omlaag en tik op het muziekpictogram.

Ga naar Instellingen op uw Versa 2 door van rechts naar links te vegen vanaf het startscherm> Bluetooth en u kunt verbinding maken met een nieuw apparaat. Zet de koptelefoon in de koppelingsmodus en ze verschijnen op je Versa 2. Selecteer de koptelefoon om ze te koppelen met Versa 2 en je bent klaar.

Om een kaart voor Fitbit Pay in te stellen , moet je naar de Fitbit-smartphone-app gaan en vervolgens linksboven op je profielpictogram tikken, gevolgd door de Versa 2 onder je naam. U ziet de optie voor Wallet in het onderstaande raster met pictogrammen. U kunt vervolgens uw betaalkaart toevoegen als deze compatibel is met Fitbit Pay.

Als je een betaalkaart hebt ingesteld, veeg je vanaf de bovenkant van het scherm van je Versa 2 omlaag om Fitbit Pay te starten. U kunt dan tot £ 30 betalen bij een contactloze kaartterminal.

Veeg van rechts naar links om apps te openen en houd vervolgens een pictogram ingedrukt. U kunt vervolgens slepen om de pictogrammen opnieuw te rangschikken, inclusief ze naar verschillende paginas te verplaatsen.

Als je apps van je Versa 2 wilt toevoegen of verwijderen, ga dan naar de smartphone-app en tik linksboven op je profielpictogram en vervolgens op de Versa 2 onder je naam. Je ziet apps in het onderstaande raster. Tik hierop en je ziet een lijst met alle geïnstalleerde apps en de apps die je op een apart tabblad kunt installeren.

Veeg van rechts naar links op je Versa> tik op Oefening> veeg over om te zwemmen> tik op het instellingenwiel> verander de lengte van het zwembad.

Veeg vanaf de bovenkant van het hoofdscherm op de Fitbit Inspire en Inspire HR naar beneden en je zult nieuwe meldingen vinden.

Veeg omhoog vanaf de onderkant van het hoofdscherm op de Fitbit Inspire of Inspire HR en de meeste statistieken die in de Fitbit-app verschijnen, verschijnen hier. U kunt ook op de onderkant van het hoofdscherm tikken en de statistieken verschijnen onder de klok.

Houd de knop aan de linkerkant van het scherm ingedrukt> scrol omlaag naar Meldingen en tik om in of uit te schakelen.

Tik op de knop aan de linkerkant van de Inspire of Inspire HR en u keert terug naar het vorige scherm op het display.

Druk op de knop aan de linkerkant van de Inspire of Inspire HR in het hoofdscherm van het beginscherm en het scherm gaat in slaapstand.

Veeg van boven naar beneden vanaf het startscherm> selecteer Training> veeg omlaag naar Swim> veeg omlaag om toegang te krijgen tot de lengte van het zwembad voordat u op Swim> wijzig lengte drukt. U kunt de eenheid ook wijzigen tussen meter en yards. Deze functie is niet beschikbaar voor de Inspire.

Bij sommige oefeningen kunt u een afstand, calorieën of tijdsdoel instellen. Veeg van boven naar beneden vanaf het hoofdstartscherm> selecteer Training> veeg omlaag naar de training die u wilt doen en tik erop. Als de functie Doel instellen beschikbaar is, staat deze onder de startoptie. Tik op Doel instellen en selecteer welk doel je wilt. Deze functie is niet beschikbaar op de Inspire.

Ga naar de Fitbit-app> tik op het Inspire- of Inspire HR-pictogram in de linkerbovenhoek van de app> tik op Clock Faces> tik op het tabblad All Clocks bovenaan en selecteer een nieuwe klok of selecteer Kies een nieuwe klok in My Clocks tabblad.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden of houd de bovenste knop aan de rechterkant op de standaard Versa ingedrukt. U kunt ook enkele meldingsopties op Versa zelf beheren, naar instellingen vegen en naar meldingen gaan - hier kunt u meldingen uitschakelen tijdens het sporten of wanneer u slaapt.

Houd de linkerknop ingedrukt en veeg van rechts naar links. Tik vervolgens op het meldingengedeelte en schakel het in of uit.

Houd de linkerknop ingedrukt. Hiermee gaat u rechtstreeks naar de muziekbediening. Bij de Versa Lite moet je muziek starten vanaf je telefoon, terwijl de standaard Versa bediening op het scherm heeft.

Om naar muziek zonder telefoon te luisteren, moet je een koptelefoon op je Versa aansluiten. Ga op het horloge naar Instellingen> Bluetooth en u kunt verbinding maken met een nieuw apparaat. Zet de koptelefoon in de koppelingsmodus en ze verschijnen op je Versa. Selecteer de hoofdtelefoon om ze met Versa te koppelen en je bent klaar. Dit is geen optie op de Versa Lite.

Om een kaart voor Fitbit Pay in te stellen, ga je naar de Fitbit-smartphone-app, tik je linksboven op je profielpictogram en tik je vervolgens onder je naam op je Versa. U ziet de optie voor Wallet in het onderstaande raster met pictogrammen. U kunt dan uw betaalkaart toevoegen. Fitbit Pay is niet beschikbaar op de Versa Lite Edition.

Als je een betaalkaart hebt ingesteld, kun je de linkerknop op je Fitbit Versa ingedrukt houden om Fitbit Pay te starten. U kunt dan tot £ 30 betalen bij een contactloze kaartterminal.

Veeg naar de apps en houd een pictogram ingedrukt. U kunt vervolgens slepen om de pictogrammen opnieuw te rangschikken, inclusief ze naar verschillende paginas te verplaatsen.

Als je apps wilt toevoegen aan of verwijderen van je Versa of Versa Lite, ga dan naar de smartphone-app en tik op je profielpictogram in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op de Versa-tracker onder je naam. Je ziet apps in het onderstaande raster. Tik hierop en je ziet een lijst met alle geïnstalleerde apps en de apps die je op een apart tabblad kunt installeren.

Hoewel je je Fitbit- en Strava-accounts kunt koppelen en synchroniseren, is er ook de mogelijkheid om je aan te melden bij de Strava-app op je Versa of Versa Lite. Dit wordt opnieuw gedaan in de smartphone-app: zoals hierboven, ga naar je lijst met apps en zoek de Strava-app. Je ziet een instellingenpictogram naast de app in de lijst. Tik hierop en je kunt inloggen met je Strava-accountgegevens.

Veeg van rechts naar links op je Versa> tik op Oefening> veeg over om te zwemmen> tik op het instellingenwiel> verander de lengte van het zwembad.

Dat is simpel, veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm of houd de onderste knop aan de rechterkant ingedrukt. U kunt ook enkele meldingsopties op de Ionic zelf beheren, naar instellingen vegen en naar meldingen gaan - hier kunt u meldingen uitschakelen tijdens het sporten of wanneer u slaapt.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag of houd de knop rechtsboven ingedrukt. Hiermee gaat u rechtstreeks naar de muziekbediening.

Om naar muziek zonder telefoon te luisteren, moet je een koptelefoon op je Ionic aansluiten. Ga op het horloge naar Instellingen> Bluetooth en u kunt verbinding maken met een nieuw apparaat. Zet de koptelefoon in de koppelingsmodus en ze verschijnen op je Ionic. Selecteer de hoofdtelefoon om ze te koppelen met Ionic en je bent klaar.

Zonder telefoon moet je de muziek rechtstreeks op de Ionic zetten om onderweg naar muziek te kunnen luisteren. Je hebt hiervoor de nieuwste versie van Fitbit Connect op je pc nodig. Deze app geeft je de mogelijkheid om muziek over te zetten naar je horloge, door die muziek rechtstreeks vanaf de harde schijf van je pc te selecteren.

Om een kaart voor Fitbit Pay in te stellen, ga je naar de Fitbit-smartphone-app, tik je linksboven op je profielpictogram en vervolgens op Ionic onder je naam. U ziet de optie voor Wallet in het onderstaande raster met pictogrammen. U kunt dan uw betaalkaart toevoegen. Voor degenen in het VK wordt alleen de Santander-bank ondersteund.

Druk lang op de linkerknop op Ionic en je opent betalingen.

Veeg naar de apps en houd een pictogram ingedrukt. U kunt vervolgens slepen om de pictogrammen opnieuw te rangschikken, inclusief ze naar verschillende paginas te verplaatsen.

Als je apps van je Ionic wilt toevoegen of verwijderen, ga dan naar de smartphone-app en tik linksboven op je profielpictogram en vervolgens op Ionic onder je naam. Je ziet apps in het onderstaande raster. Tik hierop en je ziet een lijst met alle geïnstalleerde apps en de apps die je op een apart tabblad kunt installeren.

Hoewel je je Fitbit- en Strava-accounts kunt koppelen en synchroniseren, is er ook de mogelijkheid om je aan te melden bij de Strava-app op je Ionic zelf. Dit wordt opnieuw gedaan in de smartphone-app: zoals hierboven, ga naar je lijst met apps en zoek de Strava-app. Je ziet een instellingenpictogram naast de app in de lijst. Tik hierop en je kunt inloggen met je Strava-accountgegevens.

Veeg vanaf de bovenkant van het hoofdscherm op de Fitbit Charge 3 naar beneden en je zult nieuwe meldingen vinden.

Veeg omhoog vanaf de onderkant van het hoofdscherm op de Fitbit Charge 3 en alle statistieken die in de Fitbit-app verschijnen, verschijnen hier, van stappen tot gezondheidsgegevens voor vrouwen.

Veeg van rechts naar links over het hoofdscherm en blijf erover vegen totdat u bij de instellingen bent. Tik op instellingen en scrol omlaag naar Meldingen tijdens slaapstand. Tik hierop en schakel ze vervolgens uit.

Tik op de inductieve knop aan de linkerkant van Charge 3 en je keert terug naar het vorige scherm op het display.

Druk op de inductieve knop aan de linkerkant van Charge 3 wanneer je op het hoofdscherm van het startscherm bent en het scherm gaat slapen.

Veeg van rechts naar links vanaf het startscherm> selecteer Training> veeg over naar Swim> veeg omlaag om toegang te krijgen tot de lengte van het zwembad voordat u op Swim> wijzig lengte drukt. U kunt de eenheid ook wijzigen tussen meter en yards.

Bij sommige oefeningen kunt u een afstand, calorieën of tijdsdoel instellen. Veeg van rechts naar links vanaf het startscherm> selecteer Training> veeg over naar de training die u wilt doen en tik erop. Als de functie Doel instellen beschikbaar is, staat deze onder de startoptie. Tik op Doel instellen en selecteer welk doel je wilt.

Houd de inductieve knop aan de linkerkant van de Charge 3 ingedrukt. U kunt vervolgens meldingen in- of uitschakelen.

Houd de inductieknop aan de linkerkant van de Charge 3 ingedrukt. U kunt vervolgens de activering van het scherm in- of uitschakelen.

Ga naar de Fitbit-app> tik op het Charge 3-pictogram linksboven in de app> tik op Clock Faces> tik bovenaan op het tabblad Alle klokken en selecteer een nieuwe klok of selecteer Kies een nieuwe klok op het tabblad Mijn klokken.

Tik op je Charge 2 net onder het scherm en je ziet de verschillende statistieken op het scherm verschijnen bij elke volgende tik.

Druk op de knop aan de zijkant van het display van de Fitbit Charge 2 om het scherm te activeren. Elke volgende druk op de knop geeft de volgende menuoptie weer, van hartslag tot training en alarmen.

Ga naar het Dashboard-tabblad van de Fitbit-app> tik opnieuw op de afbeelding van je Charge 2 linksboven> scrol omlaag naar Menu-items> kies welke menu-items verschijnen en rangschik ze opnieuw.

Druk op de knop aan de linkerkant van je Fitbit Charge 2 totdat je bij de trainingsoptie komt, die standaard wordt uitgevoerd, tenzij je deze wijzigt. Tik onder het display om door de verschillende oefeningen te bladeren, waaronder standaard hardlopen, gewichten, loopband, training, elliptische trainer, fiets en intervalworkout.

Houd de knop aan de linkerkant van het display ingedrukt om een oefening te taggen en nogmaals om deze te beëindigen. Een samenvatting zal dan verschijnen in het wekelijkse oefengedeelte van het Dashboard.

Druk op de knop aan de linkerkant van het scherm totdat je het hartslagmenu raakt> tik onder het scherm voor de hartslag in rust.

Druk op de knop aan de linkerkant van het display totdat je in het Stopwatch-menu komt> houd de knop ingedrukt om de stopwatch te starten> houd nogmaals ingedrukt om de stopwatch te stoppen.

Druk op de knop aan de linkerkant van het scherm totdat je bij het Relax-menu komt> tik onder het scherm om een begeleide ademhalingssessie van twee of vijf minuten te selecteren> houd de knop ingedrukt om de sessie te starten.

Druk op de knop aan de linkerkant van het scherm totdat je het menu Meldingen bereikt> houd de knop ingedrukt om Meldingen in of uit te schakelen.

Open de Fitbit-app> klik op Vandaag> klik op de hartslagtegel> veeg naar links op de grafiek bovenaan. Uw Cardio Fitness-niveau wordt hier weergegeven als een cijferreeks.

De clips voor het wisselen van de bandjes op je Fitbit Charge 2 zitten aan de onderkant van het apparaat. Trek elke kant naar achteren en de tracker komt vrij van de huidige banden, zodat u er nog een kunt omdoen.

Open de Fitbit-app> klik op het tabblad Vandaag> klik op je profielpictogram in de linkerbovenhoek gevolgd door Charge 2 onder je naam> scrol omlaag naar Trainingssnelkoppelingen> Intervaltraining> kies of je verbonden gps wilt in- of uitschakelen, hoeveel herhalingen die je wilt doen en stel je verplaatsings- en rusttijden in.

Het verwisselen van de bandjes op de Alta werkt op dezelfde manier als op de Fitbit Charge 2. Draai de Alta om, trek de clips aan weerszijden van de tracker zijwaarts en de tracker komt los van de band

Open de Fitbit-app> klik op het Alta-pictogram in de linkerbovenhoek> Wijzerplaat> kies je voorkeur.

Een telefoongesprek vertegenwoordigt met een reeks trillingen met tussendoor pauzes, een reeks continue trillingen vertelt je dat je je activiteitsdoel hebt bereikt, een continue trilling is het stille alarm en twee korte trillingen herinneren je eraan om te bewegen.

Open de Fitbit-app> klik op je profiel in de linkerbovenhoek, gevolgd door je tracker onder je naam> Scherm aanpassen. Vanaf hier kun je de gegevens die op je Fitbit Alta en Alta HR verschijnen, verbergen, weergeven en opnieuw ordenen, inclusief batterij, stappen, calorieën, afstand en meer.

De Alta HR meet de slaaptijd, REM-, lichte en diepe slaapfasen. Het geeft je ook een overzicht van waarom elk van deze fasen belangrijk is. Open de Fitbit-app> klik op de slaaptegel in Vandaag> tik op de dag waarvan je meer analyse wilt.

U ziet veel gegevens als u naar beneden scrolt, inclusief een 30-dagengemiddelde en benchmark als u op de relevante tabbladen onder Slaapstadia tikt. U kunt ook op de grafiek bovenaan tikken voor een overzicht van de fasen.

Open de Fitbit-app> klik op de slaaptegel in Vandaag> klik op het instellingenwieltje in de rechterbovenhoek> schakel Ontvang slaapinzichten in of uit.

Blauw is smsen en telefoneren met een langere haptische trilling die voor de laatste is gereserveerd, geel is een stil alarm, roze is een herinnering om te bewegen en groen is je dagelijkse activiteit.

Er zijn vijf lampjes op de Flex 2, die elk 20 procent vertegenwoordigen van het doel dat je hebt gesteld. Voor elke 2000 stappen krijgt u bijvoorbeeld nog een LED-lampje als u een doel van 10.000 stappen heeft.

De functie voor het volgen van zwemmen moet worden ingeschakeld in de Fitbit-app voordat je begint met zwemmen. Zorg ervoor dat de lengte van het zwembad correct is in de app en wees gewaarschuwd dat pauzeren tussen ronden zal resulteren in een minder nauwkeurige tracking.

Druk op de knop aan de linkerkant van het scherm van je Blaze en je keert terug naar het startscherm, waar je je ook bevindt in de menu-opties.

Er zijn vier wijzerplaatopties voor de Fitbit Blaze, die elk hun eigen tikgevoelige interactieve functies hebben. Om te veranderen, klik op je Blaze-tracker bovenaan het Dashboard> selecteer de optie Wijzerplaat om te wijzigen.

Vanaf het startscherm op de Blaze> veeg van boven naar beneden om muziekopties weer te geven. Als u zich in de trainingsmodus of een ander scherm dan het startscherm bevindt, houdt u de knop rechtsboven drie seconden ingedrukt en ze verschijnen.

Als je in de trainingsmodus op de Fitbit Blaze het volume van je muziek wilt regelen, houd je de knop rechtsboven drie seconden ingedrukt. Je kunt dan nummers pauzeren, afspelen en overslaan en de knoppen rechtsboven en rechtsonder gebruiken om het muziekniveau aan te passen in het muziekregelscherm.

Een opwaartse veegbeweging vanaf de onderkant van het scherm van de thuisklok zal uw meldingen oproepen, die kunnen worden verwijderd door naar rechts op de melding zelf te vegen. Als u zich in de trainingsmodus of op een ander scherm dan het startscherm bevindt, houdt u de knop rechtsonder drie seconden ingedrukt en uw meldingen worden weergegeven.

Geschreven door Britta O'Boyle.