(Pocket-lint) - Nu het einde van het jaar nadert, is het misschien tijd om na te denken over dat nieuwe jaarvoornemen voor het volgende. En wat is een betere verplichting dan jezelf fitter maken in 2023?

De fitnessuitrusting van Peloton kan daarbij helpen - of u uzelf nu trakteert op een nieuwe connected hometrainer, bijbehorende indoor cycling-schoenen, gewichten of een ander fitnessapparaat. Dankzij Cyber Monday kun je vandaag zelfs iets kopen met een flinke korting.

Net als bij Black Friday biedt Amazon zowel in het VK als in de VS Peloton-deals aan, met besparingen tot 30 procent.

Hier zijn onze favorieten:

Beste US Peloton aanbiedingen voor Cyber Monday

Koop de originele Peloton fiets met $300 korting. De originele Peloton Bike geeft je alles wat je nodig hebt om de on demand en live Peloton fietslessen te volgen. Het heeft variabele weerstand, Bluetooth en een geweldig 21-5-inch touchscreen. U hoeft alleen maar een Peloton-abonnement toe te voegen en u kunt aan de slag. Normaal $1,445, nu slechts $1,145. Aanbieding bekijken

Peloton Altas fietsschoenen - bespaar 30% Deze verbeterde Peloton fietsschoenen zijn pas onlangs gelanceerd en zitten als gegoten. Ze zijn lichtgewicht en worden geleverd met delta-compatibele schoenplaatjes, waardoor ze op de pedalen van de Bike en Bike+ passen. Was $145, nu slechts $101,50. Aanbieding bekijken

Krijg 30% korting op de originele Peloton Cycling Shows De originele fietsschoenen van Peloton zijn ook compatibel met de Bike en Bike+ en zijn nog goedkoper als je wat meer wilt besparen. Normaal $125, nu $87,50. Aanbieding bekijken

Bespaar $50 op Peloton Gids De Peloton Guide is een geweldige partner of alternatief voor een fiets. U plaatst hem voor uw TV en hij volgt uw bewegingen terwijl u Peloton lessen volgt. Was $295, nu slechts $245. Aanbieding bekijken

Peloton Lichte Gewichten (1 tot 3lbs) - met 30% korting De lichte gewichten van Peloton worden geleverd met rubberen handgrepen en passen op de achterkant van een Bike of Bike+ voor gemakkelijke toegang voor armversterkende lessen. Er zijn drie verschillende gewichtscategorieën beschikbaar, 1, 2 en 3lbs. Normaal $25, nu slechts $17,50. Aanbieding bekijken

Beste UK Peloton aanbiedingen voor Cyber Monday

Originele Peloton fiets - bespaar £250 Net als in de VS is er een geweldige deal beschikbaar voor de originele Peloton Bike, met zijn 21,5-inch touchscreen display en innovatieve connected technologie. Je hebt een Peloton-lidmaatschap en delta-compatibele fietsschoenen nodig, maar verder is alles inbegrepen. Normaal € 1.345, nu slechts € 1.095. Aanbieding bekijken

Bespaar € 39 op de gloednieuwe Peloton Altos fietsschoenen. De nieuwe Peloton Altos fietsschoenen zijn verkrijgbaar in meerdere maten en zijn ademend en lichtgewicht. Ze worden geleverd met de juiste schoenplaatjes voor zowel de Bike als de Bike+. Was £130, nu slechts £91. Aanbieding bekijken

Peloton Guide heeft vandaag 30 pond korting! U kunt het Peloton Guide-bewegingssysteem aanschaffen met een besparing van 11% - het enige wat u hoeft toe te voegen is een Peloton Guide-lidmaatschap. Het houdt uw reps bij tijdens online lessen en toont uw vooruitgang in de loop van de tijd. Normaal £275, nu slechts £245. Aanbieding bekijken

Peloton hartslagband - bespaar 30% U kunt de Peloton hartslagband dragen met alle Peloton fitnessproducten. Hij meet nauwkeurig uw hartslag tijdens trainingen en stuurt deze via Bluetooth naar uw apparatuur. Was € 80, nu slechts € 56. Aanbieding bekijken

