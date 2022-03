Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft AirTags in april 2021 aangekondigd, maar een recent patent heeft gesuggereerd dat dit misschien niet de enige tag is die we in de toekomst van het bedrijf zullen zien.

Een patentaanvraag die werd opgemerkt door PatentlyApple (via Wareable ) biedt de mogelijkheid van een draagbare sensor die rond het lichaam of op kleding wordt gedragen en die gezondheids- en fitnesskenmerken bewaakt. Er wordt gesuggereerd dat de sensor - of tag - draadloos zou communiceren met een centraal apparaat, waarvan we aannemen dat het een iPhone of Apple Watch zou zijn.

Het patent verwijst naar de sensoren die individueel of collectief werken en spreekt over het vermogen om informatie te bieden over verschillende fitness- en gezondheidsfactoren, zoals houding, blootstelling aan de zon, bloeddruk, bloedsuikerspiegel, hartslag en ademhalingsfrequentie.

PatentlyApple

Er wordt ook gezegd dat ze activiteiten, zoals hardlopen, wandelen, fietsen en wandelen, kunnen volgen en analyseren. Volgens het patent zou je de sensoren vanuit het centrale apparaat kunnen aansturen en configureren, bijvoorbeeld bepalen waar ze worden geplaatst.

We zouden verwachten dat elke sensor of tag zoals het patent beschrijft, rechtstreeks synchroniseert met Apple's Health-app, hoewel het niet verwonderlijk zou zijn om de tags ook als uitbreidingen op de Apple Watch te zien, waardoor Apple een breder scala aan gezondheidsmonitoring kan bieden dan waar de smartwatch momenteel toe in staat is.

Voor nu is dit natuurlijk slechts een patentaanvraag, en veel patenten zien nooit het daglicht, maar een Apple HealthTag voelt zeker niet buiten de mogelijkheden.

Geschreven door Britta O'Boyle.