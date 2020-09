Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples september-evenement hield een waarlijk scala aan nieuwe producten en diensten die het lanceerde, maar een van de meest in het oog springende was Apple Fitness +, een nieuwe fitnesservaring die het lanceert.

Fitness + maakt deel uit van de Apple One- familie van verbonden services, maar ook op zichzelf toegankelijk. Fitness + ziet eruit als een geweldige nieuwe manier om fit te worden met de apparaten van Apple, allemaal gebouwd met een Apple Watch in gedachten. We hebben alle details die u moet weten over de nieuwe service hier, dus doe uw best om alles te weten te komen.

Simpel gezegd: Apple Fitness + is een nieuwe manier om trainingen te voltooien in welke omgeving dan ook, of het nu gaat om een sportschool die je bezoekt, bij jou thuis of buitenshuis, met Apple Watch om te koppelen met beelden op een iPhone, iPad of Apple TV.

Het geeft je de studio-achtige ervaring die zo begeerd is geworden, vooral tijdens lockdown, zonder dat er extra apparatuur nodig is. De bovenstaande afbeelding is de meest beknopte demonstratie: u kunt uw telefoon rechtop zetten, een training volgen en gepersonaliseerde statistiekweergaven krijgen, zowel op uw pols als op uw display naar keuze in realtime.

De service heeft trainingen die je zelf kunt voltooien, evenals lessen in studiostijl waarop je kunt afstemmen met de cast van trainers die Apple trots heeft laten zien, die er allemaal goed uitzien als fitnessgoeroes, dus dat is goed.

Het biedt ook een breed scala aan activiteitstypen om ervoor te zorgen dat er genoeg is om mensen aan te spreken, waaronder fietsen, loopband, roeien, HIIT, kracht, yoga, dans, core en mindful cooldown.

Ten slotte, als je Apple Music hebt, vind je daar ook integratie, zodat je gemakkelijk kunt bladeren en afspeellijsten kunt opslaan die zijn afgestemd op elke training.

Apple Fitness + is sterk gebouwd met Apple Watches in gedachten, maar zal niet werken met elke combinatie van horloges en iPhones die er zijn. De basisvereiste is een Apple Watch Series 3 of hoger die is gekoppeld met ten minste een iPhone 6s of hoger, of iPhone SE.

Aan de iPad-kant werkt de service met iPad Pro, iPad (5e generatie of hoger), iPad mini 4 of hoger, iPad Air 2 of iPad Air (3e generatie), terwijl Apple TV 4K en Apple TV HD beide ondersteunen het.

De beste dingen in het leven zijn zelden gratis, en Fitness + is daarop geen uitzondering - Apple heeft hier een premiumservice in handen. De standaardprijs is $ 9,99 of £ 9,99 per maand, hoewel u een jaarlijks lidmaatschap kunt nemen voor $ 79,99 of £ 79,99.

Er is echter ook het nieuwe Apple One-systeem van lidmaatschappen om mee te kampen. Apple biedt in eerste instantie geen Fitness + aan als onderdeel van de lagere twee niveaus van Apple One, maar als je je aanmeldt voor het Apple One Premier-abonnement voor $ 29,99 of £ 29,99 per maand, krijg je Fitness + samen met alle andere lidmaatschappen die het niveau met zich meebrengt.

Gelukkig worden alle nieuwe Apple Watch-aankopen vanaf nu geleverd met een proefperiode van drie maanden voor Fitness +, zodat u kunt genieten van de service met uw nieuwe wearable. Interessant is dat Best Buy eruit ziet alsof het al een proefperiode van zes maanden aanbiedt, wat aantoont dat retailers deze stimulans mogelijk kunnen vergroten.

