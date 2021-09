Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Fitness+ werd in december 2020 gelanceerd als een fitnesservaring met abonnement die is ontworpen rond de Apple Watch en concurreert met FIIT en Peloton .

Fitness+ maakt deel uit van de Apple One- familie van verbonden diensten, maar is ook op zichzelf toegankelijk. Het stelt Apple-gebruikers in staat fit te worden met de apparaten van Apple, allemaal gebouwd met een Apple Watch in gedachten. We hebben hier alle details die je moet weten over de service, dus maak je vast om alles te weten te komen.

Simpel gezegd, Apple Fitness+ is een manier om te trainen in elke gewenste omgeving, of het nu in een sportschool is die je bezoekt, in je eigen huis of buitenshuis, waarbij je Apple Watch gebruikt om te koppelen met bijbehorende beelden op een iPhone , iPad of Apple TV.

Het geeft je de studio-achtige ervaring die zo begeerd is geworden, zonder dat er extra apparatuur nodig is. U kunt uw telefoon rechtop zetten, een training volgen en in realtime gepersonaliseerde statistieken op uw pols en op uw scherm naar keuze krijgen.

Er is een breed scala aan soorten activiteiten om ervoor te zorgen dat er genoeg is om mensen aan te trekken, waaronder fietsen, loopbanden, roeien, HIIT, kracht, yoga, dans, core, pilates, meditatie en Mindful Cooldown.

Ten slotte, als je Apple Music hebt, vind je daar ook integratie, zodat je gemakkelijk door afspeellijsten kunt bladeren en deze kunt opslaan die zijn afgestemd op elke training.

Apple Fitness+ is sterk gebouwd met Apple Watches in het achterhoofd, maar zal niet werken met elke combinatie van horloges en iPhones die er zijn. De basisvereiste is een Apple Watch Series 3 of nieuwer gekoppeld aan ten minste een iPhone 6s of nieuwer, of iPhone SE .

Aan de iPad-kant werkt de service met iPad Pro, iPad (5e generatie of nieuwer), iPad mini 4 of nieuwer, iPad Air 2 of iPad Air (3e generatie), terwijl Apple TV 4K (nieuw en oud) en Apple TV HD ondersteunt het beide.

Wat fitnessapparatuur betreft, moet u deze zelf meenemen, en in tegenstelling tot Peleton , waar u de fiets of loopband koopt en u aanmeldt voor hun lidmaatschapsplan, verwacht Apple dat u die al hebt. In termen van een oefenkit, zijn trainingen die kits gebruiken momenteel gericht op jou en heb je dumbbells, een yogamat, een hometrainer, een roeimachine of een loopband nodig, hoewel er een aantal klassen zijn - zoals veel van de HIIT-trainingen - die niets anders nodig hebben dan jezelf.

Elke les duurt tussen de vijf en 45 minuten. Er worden wekelijks nieuwe lessen toegevoegd aan de catalogus, wat betekent dat er honderden verschillende lessen zijn om je op weg te helpen. Wanneer je Fitness+ opent, kun je bovenaan het type training selecteren dat je wilt doen, op Filter tikken en vervolgens de trainer, tijd en muziek selecteren en je krijgt een lijst met beschikbare trainingen.

Om je aan de lessen te helpen, zal Fitness+ je lessen aanbevelen op basis van wat je eerder hebt gedaan. De Fitness+-aanbevelingenengine stelt trainingen voor in de tijden, typen en trainers die u gewoonlijk doet (terugkijkend op de afgelopen 60 dagen). Dingen die u niet doet of niet kunt doen, worden niet weergegeven in aanbevelingen, met uitzondering van gratis workouts voorgesteld voor cross-training die duidelijk zijn gelabeld als suggesties om uw routine in evenwicht te brengen.

En terwijl de lessen worden gegeven door exclusieve professionele trainers, is er begeleiding voor uw fitnessniveau. Er zijn ook trainingsprogrammas als je niet weet waar je moet beginnen - hoewel er momenteel slechts drie zijn. Deze programmas omvatten trainingen voor oudere volwassenen, trainingen voor zwangerschap en trainingen voor beginners. Daarnaast is er de Time to Walk-functie die is ontworpen als een meeslepende audio-ervaring tijdens het wandelen.

De app wordt geleverd met een aantal ingebouwde afspeellijsten die passen bij de oefening op het scherm, hoewel je ook je eigen afspeellijsten kunt toevoegen. Voor dat laatste heb je wel een Apple Music-abonnement nodig.

De beste dingen in het leven zijn zelden gratis, en Fitness+ is geen uitzondering - Apple heeft hier een premium service in handen. De standaardprijs is $ 9,99 of £ 9,99 per maand, hoewel je een jaarlidmaatschap kunt afsluiten voor $ 79,99 of £ 79,99.

Alle nieuwe Apple Watch-aankopen vanaf december 2020 worden geleverd met een proefperiode van drie maanden voor Fitness+, zodat u de service kunt uitproberen met uw nieuwe wearable. Huidige Apple Watch-bezitters kunnen het een maand proberen voordat het maand-/jaarabonnement ingaat.

Er is echter ook het Apple One-systeem van lidmaatschappen om mee te kampen. Apple biedt Fitness+ in eerste instantie niet aan als onderdeel van de onderste twee niveaus van Apple One, maar als je je aanmeldt voor het Apple One Premier-abonnement voor $ 29,99 of £ 29,99 per maand, krijg je Fitness+ samen met alle andere lidmaatschappen die het niveau met zich meebrengt.

Raadpleeg onze gids over Apple One voor meer informatie.

Naast alle introductielessen die Apple heeft aangeboden op Fitness+, zoals HIIT, Fietsen, Loopband en Roeien, kondigde het bedrijf aan dat Fitness+ op 27 september 2021 zal beginnen met het aanbieden van meditatielessen en een nieuw programma getiteld Workouts om je voor te bereiden op Sneeuw seizoen. Die lessen worden geleid door tweevoudig Olympisch gouden medaillewinnaar Ted Ligety en helpen gebruikers zich voor te bereiden op skiën en snowboarden wanneer het tijd is om de bergen in te gaan.

Apple zegt dat zijn Snow Season-workouts gebruikers zullen helpen zich te concentreren op balans, kernkracht en uithoudingsvermogen - allemaal cruciale aspecten om succes te zien op de hellingen in de winter.

Fitness+ is momenteel beschikbaar in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het VK en de VS. Tijdens Apples California Streaming Media-evenement in 2021 kondigde het bedrijf echter aan dat Fitness+ tegen het einde van het jaar zal uitbreiden naar 15 nieuwe landen. Die nieuwe landen zijn:

Oostenrijk

Brazilië

Colombia

Frankrijk

Duitsland

Indonesië

Italië

Maleisië

Mexico

Portugal

Rusland

Saoedi-Arabië

Spanje

Zwitserland

Verenigde Arabische Emiraten