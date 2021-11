Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft onlangs een fitnesstracker aangekondigd met de naam Halo View . Je kunt het apparaat nu pre-orderen, dat volgende maand wordt gelanceerd, en als je er een vasthoudt voordat het officieel wordt uitgebracht, kun je $ 30 besparen op de wearable .

De Halo View lijkt erg veel op Fitbit-trackers, en het werkt ook zo. Het biedt een OLED-kleurenscherm, een batterijduur van zeven dagen, een waterbestendigheid van 50 meter om te zwemmen, optische hartslagsensor, slaapregistratie, bloedzuurstofmonitoring en de mogelijkheid om s nachts veranderingen in de huidtemperatuur te volgen.

squirrel_widget_6109497

Houd er rekening mee dat Amazon in 2020 voor het eerst de wereld van fitness betrad met de Halo Band . De Halo View is slechts de laatste poging om te wedijveren met Fitbit, eigendom van Google.

10 beste fitnessgeschenken voor Kerstmis 2020 Door Max Freeman-Mills · 19 November 2021

De Halo View wordt met name geleverd met een gratis jaar lidmaatschap van Halo Fitness , de premium fitness- en voedingsservice van Amazon die regelmatig $ 4 per maand kost. Net als Peloton biedt Halo Fitness on-demand trainingen en meditaties, evenals recepten van Weight Watchers en Whole Foods Market.

Amazon Halo View wordt uitgebracht op 8 december 2021. Het kost normaal $ 79,99 in de VS, maar tijdens de pre-orderperiode kun je het voor $ 49,99 krijgen bij Amazon US. Het is verkrijgbaar in twee maten: Small/medium en medium/large. Beide maten zijn verkrijgbaar in de kleuren Active Black, Lavender Dream of Sage Green.