Wat is het Halo-abonnement van Amazon en hoeveel kost het?

(Pocket-lint) - Tijdens het hardware-evenement in de herfst van 2021 van Amazon haalde het bedrijf enkele van hun meest ver verwijderde producten tot nu toe . Alles, van een aan de muur monteerbare Echo tot een letterlijke robot op wielen die je volgt - op veilig spelen was het laatste wat het bedrijf wilde doen.

Een van hun nieuwe keynote-services onthuld - Amazon Halo - lijkt echter Apple en hun op activiteiten gebaseerde Fitness + -aanbod over te nemen, terwijl ze zelfs een stap verder gaan via aanvullende voedingsrichtlijnen.

Als u zich wilt aanmelden voor een nieuwe gezondheids- en welzijnsservice, vindt u hier alles wat u moet weten over Amazon Halo Fitness en Halo Nutrition.

Amazon Halo Fitness is een lidmaatschapsservice voor het bijhouden van de gezondheid die klanten honderden verschillende trainingsroutines in "studioklasse" biedt, van intensieve gewichtheftraining tot lichte yoga en meditatie, allemaal vanaf hun tv, computer of ander smartapparaat.

Net als bij het Fitness+-abonnement van Apple wanneer je een Apple Watch gebruikt , wordt Halo Fitness gekoppeld aan een Halo Band of Halo View rechtstreeks op het scherm om je huidige hartslag, verbrande calorieën, behaalde activiteitspunten en meer bij te houden.

En maak je geen zorgen als je een beetje in de war raakt. De Halo Band en Halo View zijn hardwareproducten die om uw pols worden gedragen zoals elk ander apparaat voor het volgen van uw gezondheid, terwijl Halo Fitness en Halo Nutrition softwarediensten zijn die uw ervaring begeleiden en verbeteren.

Het lidmaatschap van Amazon Halo kost $ 3,99 per maand in de Verenigde Staten, inclusief Halo Fitness en Halo Nutrition. Opmerkelijk is echter het feit dat Amazon een volledig jaar van de service gratis aanbiedt bij de aankoop van een nieuwe Halo View-fitnesstracker, die later dit jaar voor $ 79,99 zal worden verkocht.

Amazon Halo Nutrition is een nieuwe maaltijdplanner, receptenzoeker en voedselintegratieservice.

Het bedrijf hoopt dat de software je helpt om zowel beter te eten als wat meer geld uit te geven om je boodschappen rechtstreeks bij Amazon of Whole Foods te kopen.

Gebruikers kunnen direct in de app gezonde maaltijden vinden en vervolgens de ingrediënten die nodig zijn om ze te koken toevoegen aan hun Amazon-boodschappenlijstje. Later die dag (of morgen) zou alles wat je nodig hebt om een vers diner te maken voor de deur moeten staan.

Vermoedelijk zal het naadloos synchroniseren met je andere Halo-metingen over het aantal calorieën dat je de hele dag hebt verbrand om gebruikers de meest nauwkeurige schatting te geven van hoe hun fitnessdoelen vorderen.

Momenteel kunnen gebruikers trainingen volgen uit een van de volgende categorieën, inclusief maar niet beperkt tot:

Rennen

Wielersport

Basketbal

Zwemmen

Tennis

Ultieme frisbee

Volleybal

Waterpolo

worstelen

Interessant is dat de Halo Band zonder scherm te koop is voor $ 99,99 in de VS, terwijl de nieuwe versie met schermweergave $ 79,99 kost.

