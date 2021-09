Halo View is een Halo-band met een OLED-scherm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een nieuwe versie van zijn fitnesstracker aangekondigd, maar deze keer met een scherm.

De Halo View komt op tijd voor de feestdagen en is vergelijkbaar met de Band van vorig jaar, maar heeft een AMOLED-display om je tijd en informatie te geven zonder dat je elke keer de mobiele Halo-app hoeft te starten. Het introduceert ook haptische feedback.

Sensoren omvatten hartslag- en bloedzuurstofmonitoring.

Het wordt geleverd in een zwembestendig ontwerp, met een siliconen band in drie verschillende kleuren - zwart, roze en groen. Er zullen ook extra bandjes beschikbaar komen.

Er is een batterijduur van 7 dagen en het kost slechts $ 79,99 indien beschikbaar.

Ook aangekondigd zijn Halo Fitness en Halo Nutrition.

Halo Fitness komt later dit jaar en is in wezen Amazons alternatief voor Apple Fitness+. Het is een service met fitnessplannen en live trainingssessies en zal beschikbaar zijn als onderdeel van het Halo-lidmaatschap.

Halo Nutrition is een nieuwe softwareservice die duizenden voedzaam uitgebalanceerde opties voor gezond eten biedt. Het kan ook worden gekoppeld aan een bestaande Alexa-boodschappenlijst om automatisch alle ingrediënten toe te voegen met slechts één klik of spraakopdracht via Alexa.

Het zal begin 2022 beschikbaar zijn en zal ook deel gaan uitmaken van de gebruikelijke Halo-abonnementsservice.

