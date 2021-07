Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven achter de schermen nieuwe producten ontwikkelen of overwegen. Eigenlijk is het vrij standaard. Maar het is altijd leuk om een kijkje achter de schermen te nemen en meer te weten te komen over waar enkele van de grote techreuzen de afgelopen jaren mee hebben geëxperimenteerd. Naar verluidt werkte Amazon bijvoorbeeld aan een volgapparaat voor kinderen.

Volgens Bloomberg heeft Amazon in 2019 een Alexa-wearable gemaakt voor kinderen van $ 99, genaamd Seeker, met GPS, spraakactivering voor Alexa en mogelijk een clip, sleutelhanger of polsbandje voor de kleintjes om het te allen tijde bij hun persoon te houden . Het zou in 2020 worden gelanceerd voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het idee was dat Amazon het zou gebruiken om exclusieve Amazon Kids Plus- content (voorheen Amazon FreeTime Unlimited) te leveren, terwijl ouders ook hun kinderen kunnen volgen en ermee kunnen communiceren.

Het is echter nog niet bekend of het project ooit door zal gaan.

Dat gezegd hebbende, beweerde Bloomberg dat Amazon met Disney werkte aan een andere wearable, de Magic Band. Het is gepland om dit jaar aan te komen. Maar is het speelgoed voor kinderen of lijkt het meer op het gastenvolgsysteem Magic-polsbandje dat Walt Disney aanbiedt in zijn parken en hotels? Het rapport kon het niet zeggen, dus voorlopig zouden we niet hopen op een door Amazon gemaakte tracker met Disney-thema voor kinderen.

Houd er rekening mee dat dit niet het eerste uitstapje van Amazon naar producten voor kinderen zou zijn. De online retailer biedt immers kindvriendelijke Echo-speakers en Fire-tablets aan.