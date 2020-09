Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon en Echelon werken samen om Prime Bike aan te bieden, een hometrainer van $ 500 die een goedkoper alternatief probeert te zijn voor de Peloton Bike van $ 1.900 .

Echelon maakt verschillende fitnessproducten, waaronder een slimme spiegel. De Prime Bike is eigenlijk de derde slimme fiets van Echelon. Hoewel het een scherm mist, waar de Peloton misschien het meest bekend om is, laat de Prime Bike je nog steeds effectief calorieën verbranden. Je kunt het koppelen met een tablet om toegang te krijgen tot de lessen van Peloton via de Peloton-app. Of u kunt de eigen service van Echelon gebruiken, die vergelijkbaar is met Peloton.

Prime Bike weegt 80 pond, biedt meerdere aanpassingen en gebruikt riemen in plaats van clips. Je hebt er dus geen dure fietsschoenen voor nodig.

“We zijn gebouwd op het idee van haalbare fitness voor iedereen. De Prime Bike is ontwikkeld in samenwerking met Amazon, met als doel een geweldige, geconnecteerde fiets te creëren voor minder dan $ 500, en het is bewezen dat het een fenomenale match is ”, aldus Lou Lentine, CEO van Echelon. "Amazon die van ons vraagt om samen te werken aan hun allereerste verbonden fitnessproduct, is een erkenning van onze toewijding om kwaliteit te leveren tegen een redelijke prijs, zoals weerspiegeld in onze explosieve groei van het afgelopen jaar."

Prime Bike is nu verkrijgbaar bij Amazon. Je kunt het ook vinden bij Walmart, maar met een andere branding. Beide versies kosten $ 500.

SQUIRREL_2681255

Geschreven door Maggie Tillman.