(Pocket-lint) - De nieuwste connected roeimachine van Hydrow, de Wave, is nu verkrijgbaar in een reeks verschillende kleuren om beter bij uw huis te passen.

Naast het standaard zwarte model, dat in september werd uitgebracht, is de Hydrow Wave nu verkrijgbaar in de limited edition kleuren zonsondergang (oranje), zonsopgang (geel), rivier (blauw) en bos (groen).

Elk van de nieuwe versies kost 1.695 pond in het Verenigd Koninkrijk en kan worden besteld via de website van het bedrijf. Ze zijn ook verkrijgbaar in de VS, eveneens via de website.

De Hydrow Wave is een kleinere, lichtere en goedkopere versie van de oorspronkelijke roeier van Hydrow (zoals besproken op Pocket-lint).

Het heeft een tweedelig polycarbonaat monocoque frame en maakt verbinding met de Hydrow online ervaring. Er is een computergestuurde dynamische weerstand om je de indruk te geven dat je door het water roeit terwijl instructeurs lessen presenteren van waterwegen over de hele wereld.

De lessen worden gepresenteerd op een 16-inch display voor u terwijl u roeit, en er is elektromagnetisch remmen aan boord om het stuur af te remmen wanneer u zich ontspannen inspant.

Hydrow biedt meer dan 4.000 lessen om in te trainen, met ook andere soorten fitnesslessen op de mobiele app. Een All-access lidmaatschap is vereist om de Hydrow Wave roeimachine te gebruiken. Het kost een extra £38 / $38 per maand.

Geschreven door Rik Henderson.