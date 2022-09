Zwift lanceert zijn eigen turbotrainer, de Zwift Hub

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Online trainingsplatform Zwift heeft zijn eigen turbotrainer gelanceerd, simpelweg Zwift Hub genoemd.

Het platform is vooral bekend als een bestemming bij uitstek voor fietsers die indoor trainers gebruiken, met gemakkelijke connectiviteit via welk beeldscherm je ook hebt en een breed scala aan turbotrainers. Het is de metaverse voor sport, eigenlijk.

-

Zwift maakt al lang geluiden over het lanceren van eigen merkhardware en dat is nu werkelijkheid geworden met de Zwift Hub. Het is echter niet helemaal van Zwift zelf, want het lijkt een JetBlack Volt te zijn.

Wat belangrijk is aan de Zwift Hub is de prijs: voor 499 dollar / 449 pond / 499 euro is hij scherp geprijsd en met veel turbo-eigenaren die ervoor kiezen om Zwift te gebruiken, is het waarschijnlijk een perfecte combinatie, vooral omdat hij ongeveer honderd dollar goedkoper is dan de Wahoo Kickr Core.

Het apparaat zelf is een wheel-off trainer, dus je verwijdert gewoon je achterwiel en bevestigt je fiets in plaats daarvan aan de Zwift Hub, met de optie voor een 8, 9, 10, 11 of 12-speed naaf inbegrepen in de prijs. Hij is compatibel met Shimano en SRAM.

De Zwift Hub bevat een vermogensmeter om je training te begeleiden, zodat je weet hoeveel watt je verbruikt en je een breed scala aan trainingsopties hebt.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Het vermogen is naar verluidt nauwkeurig tot +/-2,5 procent, terwijl het maximaal ondersteunde wattage 1800W is. Gradiënten tot 16 procent kunnen worden gesimuleerd.

De Hub zelf werkt naadloos samen met Zwift, zodat je de helling van die virtuele heuvels kunt voelen, of het effect van een tocht achter een mede-Zwifter, waarbij de weerstand automatisch verandert.

Zwift speelt ook in op Apple TV-gebruikers door te zeggen dat de Zwift Hub zal fungeren als een Bluetooth-brug voor je hartslagmeter, zodat connectiviteit eenvoudig is. Het ondersteunt ANT+ en Bluetooth.

De Zwift Hub wordt geleverd met alles wat je nodig hebt om te beginnen, je hebt alleen een fiets nodig. Hij zal vanaf 3 oktober verkrijgbaar zijn in de VS, Groot-Brittannië en Europa.

Geschreven door Chris Hall.