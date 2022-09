Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hydrow heeft zijn lichtere, meer betaalbare aangesloten roeimachine geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk.

De Hydrow Wave, die in de zomer in de VS is gelanceerd, is net zo slim als de originele Hydrow Rower, maar weegt 30 procent minder en de prijs is £ 600 lager. Daardoor kan hij in kleinere ruimtes worden gebruikt en opgeborgen.

De Wave is gebouwd met een tweedelig monocoque frame van polycarbonaat en neemt dus minder ruimte in beslag, maar kan nog steeds worden aangesloten op de online ervaring van Hydrow en wordt geleverd met een dynamische weerstand die door de computer wordt bestuurd. Dit bootst het gevoel van het water na als instructeurs lessen geven van waterwegen over de hele wereld.

Het beschikt ook over elektromagnetische remmen.

"Ons doel voor Hydrow is vanaf het begin geweest om de roeisport te democratiseren en universeel toegankelijk te maken voor mensen overal ter wereld. We weten dat twee van de belangrijkste drempels voor toetreding de kosten en de ruimte in huis zijn", aldus de oprichter en CEO van Hydrow, Bruce Smith.

"We hebben hard gewerkt om een nog toegankelijkere, lichtere roeier te maken die naadloos in het leven van mensen past.

De lancering in het Verenigd Koninkrijk komt op het juiste moment, vooruitlopend op een concurrerend product van Peloton - de Peloton Row. Dat wordt naar verwachting voor het einde van 2022 uitgebracht.

Ter vergelijking: de Hydrow Wave is vanaf vandaag verkrijgbaar voor £1.395 in het VK. Het is ook beschikbaar in de VS voor $ 1.495.

Om een roeimachine van Hydrow te kunnen gebruiken, is ook een all-access lidmaatschap nodig. Het kost 38 pond per maand extra.

Geschreven door Rik Henderson.