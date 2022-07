Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Uit de lome stijl van Will Butler-Adams zou je niet opmaken dat zijn vouwfietsbedrijf Brompton net een absolute rollercoaster van een paar jaar achter de rug heeft, maar dat is wel de realiteit voor Groot-Brittannië's grootste fietsenfabrikant.

Zoals zoveel werkplekken werd het opgeschrikt door een schijnbaar eindeloze reeks klappen van de bureaucratie van Brexit en een opeenvolging van lockdowns en beperkingen toen de wereld worstelde met COVID-19.

De storm is misschien nog niet echt gaan liggen, maar Brompton lijkt uit de as te herrijzen, aan populariteit en naamsbekendheid te winnen en de beroemde vouwframes steeds verder te verbeteren. Na een paar voorgangers heeft het nu zijn P Line geëlektrificeerd, een lichter model dan ooit tevoren.

Als dat klinkt als een eenvoudig proces - plak een motor op je Brompton en begin hem te verkopen - dan is de waarheid veel complexer. Butler-Adams: "Het makkelijkste wat we hadden kunnen doen, was naar Bosch gaan en zeggen: "We willen graag een Bosch of Shimano aandrijving in een Brompton zetten. Omdat het niet ontworpen is voor onze fiets".

In plaats daarvan omarmde Brompton haar ethos om dingen voor zichzelf te maken en bouwde een eigen motorsysteem, op maat gemaakt. Dat betekende jaren werk, maar Butler-Adams herinnert zich dat "zelfs wanneer je op weg gaat, je nog maar in de uitlopers bent. Je hebt al dat onderzoek gedaan, je bent zo trots op jezelf. Je hebt urenlang getest, je hebt honderden prototypes gemaakt, en je denkt dat dit het beste is sinds gesneden brood. Plotseling stappen 5.000 van uw klanten erop en gebruiken ze het op een manier die u zich niet had gerealiseerd en [...] weet u, de hel breekt los".

Sinds die eerste e-bike is Brompton doorgegaan met het verfijnen en verbeteren van de systemen op haar fietsen, maar niet op een manier waar het trots op wil zijn. Voor haar fietsen is consistentie goud waard, om ervoor te zorgen dat klanten kunnen vertrouwen op reparaties decennia nadat ze de fiets hebben gekocht.

Butler-Adams en zijn team zijn volledig bereid compromissen te sluiten over belangrijke nieuwe ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat de onderdelen bij elkaar passen om dat doel beter te dienen. Dat is het soort praktische, op marketing gerichte benadering dat prijzenswaardig en zeldzaam is op de moderne markt, vooral nu elektrificatie betekent dat de technologiesector steeds meer een concurrent wordt voor motorfietsenmakers.

Het betekent ook dat de motor van de Electric P Line grotendeels hetzelfde aanvoelt als een fiets die we een jaar geleden testten - maar dat is prima, in de ogen van Brompton, aangezien dat oudere model aantoonbaar werkte en deze dat ook doet. "We zijn er niet zeker van dat we de nieuwste rages verkopen, de een of andere, je weet wel, 'het is zo veel beter dan alles wat daarvoor was'. Daarom moet je alles verkopen en moet je steeds meer kopen, meer kopen, meer kopen... die ene die je hebt van vier jaar geleden is geweldig!"

Deze benadering betekent zeker dat een Brompton van 20 jaar geleden en de Electric P Line identificeerbare broers en zussen van een soort zijn, maar het betekent niet dat Brompton de waarde van het nieuwe niet inziet.

De elektrische modellen verkopen goed, met tot nu toe meer dan 15.000 verkochte exemplaren, en hoewel Bromptons opvouwbare kern betekent dat Butler-Adams niet denkt dat ze ooit de lichtere, meer draagbare handmatige modellen zullen inhalen, heeft hij er meer vertrouwen in dat e-bikes op een gegeven moment de handmatige fietsen zullen inhalen op de bredere markt.

Voor Brompton is veel van het werk om de elektrische modellen te verbeteren gericht op gewicht. "Je moet een persoon van 90 kilo vanuit een staande start met wat koppel een heuvel op kunnen brengen, en dat lukt gewoon niet zonder gewicht", zoals Butler-Adams het zegt.

Dat betekent dat er met de huidige technologie een grens is aan hoe licht een elektrische Brompton echt kan worden. Brompton heeft dat punt echter nog niet bereikt, dus wees niet verbaasd als de fiets in de komende jaren nog een kilo of twee lichter wordt.

Terwijl Brompton daaraan werkt, zal de markt voor e-bikes in een indrukwekkend tempo blijven groeien, en de uitdaging van het reguleren van een industrie die zich vrij direct bezighoudt met de persoonlijke veiligheid van mensen, zal blijven bestaan.

In het Verenigd Koninkrijk, zoals Butler-Adams heel duidelijk maakt, is de post-Brexit benadering van het gebruik van de EU-regelgeving zonder de handhavingscapaciteiten van het blok te evenaren, een zorgwekkende. "We hebben normen omdat we Europese normen naar het VK hebben gekopieerd en geplakt, maar we hebben niet de infrastructuur om die normen te beheren.

Met de proliferatie van goedkoop gemaakte merkloze fietsen in steden als Londen, die vaak worden gebruikt door bezorgers en koeriers, is het risico dat ondermaatse regelgeving meer voorzichtige fabrikanten als Brompton met het badwater weggooit, reëel.

"Ongereguleerde invoer die gewoon zijn weg naar het Verenigd Koninkrijk wast, is niet veilig. Maar de oplossing is niet om batterijen van e-bikes in gebouwen te verbieden, maar om de bestaande regelgeving goed te handhaven, zodat de consument en de samenleving in het algemeen worden beschermd. Maar dat gebeurt niet."

Dat zal een uitdaging zijn voor elke regering in de komende jaren, en uw mate van vertrouwen in een dergelijk initiatief kan heel goed variëren, maar Brompton kan in de tussentijd alleen maar doorgaan met het ploegen van haar eigen groef.

Zoals het er nu uitziet, betekent dit dat we in de toekomst meer elektrische Bromptons kunnen verwachten, lichter dan de vorige of met kleine maar veelzeggende verbeteringen op andere gebieden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.