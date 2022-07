Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u van low-impact cardio en krachttraining houdt, dan heeft u waarschijnlijk wel eens overwogen om een roeimachine zoals de Hydrow aan te schaffen. Maar die kost $2.495, en dat is voor sommigen gewoon te veel geld. Welnu, Hydrow heeft zijn tweede roeimachine, Wave, geïntroduceerd, die ongeveer $1.000 goedkoper is dan de oorspronkelijke Hydrow. Plotseling is Hydrow veel betaalbaarder en toegankelijker voor de meeste mensen.

De $1.495 Hydrow Wave pakt niet alleen het prijsaspect van roeiers aan, maar ook de ruimte. De originele Hydrow, die we vorig jaar hebben besproken, meet 86 inch lang, 25 inch breed en 47 inch hoog, weegt 145 pond en heeft een 22-inch HD-scherm. De Wave daarentegen is 80 inch lang, 19 inch breed en 43 inch hoog. Hij weegt 102 kilo en heeft een 16-inch touchscreen. Maar hij is nog steeds belastbaar tot 375 pond en heeft een eigen weerstandsmechanisme dat het gevoel van roeien op het water moet geven, maar dan zonder al te veel lawaai.

Omdat Wave kleiner is dan zijn voorganger, kunt u dit nieuwe model rechtstreeks thuis laten bezorgen via UPS in de VS. U hoeft geen levering te plannen zoals bij de originele Hydrow. Maar u kunt nog steeds een bezorger vragen om hem bij u thuis in elkaar te zetten, als u dat wilt. U kunt de Wave ook verticaal opbergen als u de optionele verticale verankeringsset van $190 van Hydrow koopt.

Net als bij de originele Hydrow, kunt u ook $38 betalen voor een maandelijks lidmaatschap voor roeilessen. Er is een beginnersprogrammering beschikbaar die u begeleidt en u een juiste roeivorm aanleert. Dit verschijnt automatisch op het beginscherm. De eerste drie workouts zijn 15 minuten lang. Ze heten Breathe (lagere intensiteit met de nadruk op vorm), Sweat (gemiddelde intensiteit met de nadruk op toning), en Drive (intense workouts met de nadruk op cardio en krachttraining). Na deze lessen ga je door naar een programma van 10 sessies, ontworpen om je fitnessniveau te verhogen.

Er zijn ook on-demand lessen in de app, waar je de roeitempo van een instructeur kunt evenaren en hun vorm kunt bekijken. Natuurlijk, als u de Hydrow-lessen in uw eigen sportschool met de roeier daar wilt proberen in plaats van Wave te krijgen, kunt u altijd het $ 20 app-only Hydrow-abonnement in plaats daarvan proberen. Maar als u geïnteresseerd bent in Wave, is het nu verkrijgbaar bij Hydrow met accessoirepakketten.

U kunt de originele Hydrow ook nog steeds kopen, onder andere op Amazon.

