(Pocket-lint) - Beeline heeft de tweede versie van zijn fietscomputer voor op het stuur, de Beeline Velo 2, gelanceerd na afloop van zijn crowdfunding-campagne.

De Velo 2 is beduidend kleiner dan de eerste versie en heeft een handig nieuw bedieningspaneel met tuimelschakelaars, waardoor hij gemakkelijk te gebruiken is met handschoenen aan of onderweg.

Het is in feite een kleine fietscomputer voor op het stuur, die volgens Beeline de kloof wil overbruggen tussen enthousiaste fietsers en mensen die om meer praktische redenen fietsen.

Dat betekent dat hij ideaal is voor woon-werkverkeer en navigeren door steden, met een nieuw navigatiescherm dat je de wegen om je heen laat zien terwijl het je op koers houdt.

Met Beeline's app kunt u kiezen uit de snelste route, een rustigere optie langs minder drukke wegen, of een uitgebalanceerde mix van de twee, en het is gemakkelijk om meerdere stops onderweg toe te voegen.

U kunt ook kiezen voor de originele kompasnavigatie van Beeline als u gewoon de juiste richting wilt aangeven terwijl u op verkenning gaat en uw eigen weg naar uw bestemming vindt.

Het is in de meeste opzichten een slimme stap vooruit ten opzichte van de eerste Velo, met een eenvoudig montagesysteem en opladen via USB-C, terwijl schok- en regenbestendigheid het apparaat robuust genoeg moeten maken om onder alle omstandigheden mee op pad te nemen.

De Velo 2 is vanaf vandaag verkrijgbaar voor €79,99, een prijs die wellicht ook mensen verleidt die normaal gesproken niet voor een fietscomputer zouden kiezen.

