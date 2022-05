Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gucci is een samenwerking aangegaan met Oura voor een speciale editie van de slimme ring die je hartslag, activiteit, slaap, paraatheid, temperatuur en ademhalingsfrequentie rechtstreeks vanaf je vinger bijhoudt.

De toepasselijke naam Gucci x Oura Ring is gemaakt van een titanium, zwarte PVD band en het beschikt over een 18k geel goud gevlochten trim en allover Interlocking Gucci motief, waardoor het zich onderscheidt van het standaard model.

De band is 7,9 mm dik en het is ontworpen om 24/7 te worden gedragen op je wijsvinger - afgezien van tijdens het opladen. Aan de onderkant van de band zitten sensoren en de informatie die door alle sensoren wordt verzameld, is terug te vinden in de bijbehorende Gucci x Oura-app.

Je krijgt drie dagelijkse scores voor Activiteit, Bereidheid en Slaap en gezondheidsinzichten worden gedurende de dag gegeven op basis van 24/7 hartslagmonitoring, temperatuursensoren en slaapanalyse.

De Gucci x Oura app heeft ook een bibliotheek van begeleide audio sessies, waaronder meditaties, slaapgeluiden en ademwerk.

De Gucci x Oura Ring is waterbestendig tot 100 meter en biedt een batterijduur van tussen de vier en zeven dagen, hoewel we geen uitstekende batterij hebben ervaren van de standaard Oura ring dus we zouden niet de volle zeven verwachten op dit model.

Een lampje op de oplader van de ring geeft aan wanneer hij volledig is opgeladen, er zijn verschillende ringmaten beschikbaar en een Oura-lidmaatschap is bij de prijs inbegrepen.

Nu we het er toch over hebben, de Gucci x Oura Ring kost £820 in het Verenigd Koninkrijk en $950 in de VS. Auw. Je kunt onze volledige review van de Oura Ring Generation 3 lezen als je wilt weten hoe het Gucci model werkt.

Geschreven door Britta O'Boyle.