Canyon vernieuwt zijn aanbod stedelijke e-bikes met Commuter:ON 8 en Roadlite:ON 8

(Pocket-lint) - Canyon heeft twee nieuwe limited edition elektrische fietsen aangekondigd, ideaal voor stedelijke omgevingen, de Commuter:ON 8 en de Roadlite:On 8.

Beide fietsen zijn uitgerust met het nieuwe Fazua Ride 60 aandrijfsysteem, met een 430Wh accu. Deze levert een koppel van 60 Nm en weegt 4,3 kg.

Het aandrijfsysteem biedt drie vermogensstanden - Breeze, River en Rocket - wat betekent dat je de mate van ondersteuning die je krijgt terwijl je trapt kunt aanpassen. In de River-modus krijg je tot 130 km (81 mijl) ondersteuning, maar dat cijfer is natuurlijk afhankelijk van de rijder, het terrein en de snelheid.

Zoals de namen al suggereren, zijn deze fietsen gericht op verschillende soorten rijders, hoewel ze wel veel gemeen hebben.

De Commuter:ON is bedoeld voor mensen die iets willen vervoeren, dus hij is uitgerust met spatborden en een bagagedrager, zodat u uw fietstassen kunt bevestigen en op weg kunt gaan. Er is ook geïntegreerde verlichting, dus je hoeft je geen zorgen te maken over het toevoegen daarvan.

De Roadlite:ON is meer bedoeld als fitnessfiets, met een flatbar - en met slechts 15,6 kg is hij ook lichter dan de Commuter:ON.

Je kunt ook de 10 mm spacer van het stuur verwijderen, zodat je een lagere stuurpositie krijgt voor een agressievere rit.

Beide fietsen worden geleverd met volledige Shimano Deore XT-versnelling (in een 1 x 12 setup), dus zelfs zonder de elektrische aandrijving heb je onder de meeste omstandigheden een perfect berijdbare fiets. Dat onderscheidt deze fietsen van de Cowboy-concurrenten, die geen volledige ketting hebben.

Schijfremmen zijn standaard, net als de 40mm Schwalbe banden, en je kunt de meegeleverde smartphone mount gebruiken met de Fazua app om je ritstatistieken te bekijken.

De Canyon Commuter:ON 8 en Roadlite:ON 8 staan vanaf nu op de Canyon website en zijn vanaf augustus verkrijgbaar. Beide kosten £3,499 / €3,799.

Geschreven door Chris Hall.