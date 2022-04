Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - VanMoof heeft zijn nieuwste elektrische fietsen onthuld, de S5 en A5. De eerste is een natuurlijke voortzetting van de lijn die eerdere fietsen hebben neergezet, terwijl de tweede de allereerste instapfiets van het bedrijf is.

VanMoof zegt dat beide fietsen een volledig opnieuw ontworpen ontwerp hebben met toevoegingen zoals een stillere motor dan ooit, een krachtigere boost-modus en een batterij die een nog groter bereik zou moeten bieden.

Het stuur heeft ook nieuwe ringen van LED's eromheen, om details zoals je snelheid en welke modus je gebruikt terwijl je onderweg bent, door te geven, wat eruitziet als een slim systeem voor informatie in één oogopslag.

Je kunt je telefoon ook gemakkelijker rechtstreeks op de fiets monteren om hem als dashboard te gebruiken dankzij een optionele telefoonhouder die eruitziet alsof hij het QuadLock-systeem gebruikt en die de telefoon ook via USB-C kan opladen.

Het is gekoppeld aan een bijgewerkte en krachtigere VanMoof-app die past bij de soepelere rit. We zijn erg blij met een frame met instapjes, omdat het een ontwerpoptie is die de fietsen van VanMoof voor een veel groter publiek toegankelijk maakt dan het originele frame, zelfs gezien de gemakkelijkere rijeigenschappen van de laatste generatie X3.

De fietsen worden vandaag gelanceerd en kunnen direct bij VanMoof worden besteld voor een niet onbelangrijke $ 2998 / € 2498 / £ 2298. Afgaande op de uitstekende prestaties van de S3 toen we hem beoordeelden , is dit echter waarschijnlijk een van de meest comfortabele stadsfietsen op de elektrische markt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.